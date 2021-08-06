"Газпром" опустошает хранилища в Европе, чтобы не наращивать транзит через Украину, должен вмешаться ЕС – "Оператор ГТС Украины"

Транзит газа через Украину в июле не увеличился, несмотря на остановку газопроводов в обход страны, сообщили в ОГТСУ. Среднесуточный транзит через Украину в июле, как и в предыдущем месяце, составил 124 млн м³.
Отмечается, что из-за остановки маршрутов "Ямал – Европа" и "Северный поток" в июле страны ЕС недополучили почти 2 млрд м³. "Газпром" использует забронированные мощности, но не увеличивает поставки, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе и низкие запасы газа.
"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе... Даже сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен", – заявил Макогон.
Он считает, что "Газпром" преследует две цели: повышение цен на газ и ускорение запуска газопровода "Северный поток – 2".
"Поведение "Газпрома" негативно сказывается на европейском рынке газа и влияет на экономику всего региона. По моему мнению, в ситуацию должен вмешаться соответствующий антимонопольный орган Европы. К тому же такую стратегию российской компании следует учитывать при сертификации "Северного потока – 2", – подчеркнул Макогон.
"Газпром" и ранее отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на предыдущие три месяца. Кроме того, в июле "Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах.
30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".
В интервью "Украинской правде", опубликованном 1 марта, тогдашний глава "Нафтогазу" Андрей Коболев заявил, что компания готова к прекращению транзита через Украину.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина подаст иск в Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через украинскую ГТС.
Макогон сообщал в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.