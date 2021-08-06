"Газпром" опустошает хранилища в Европе, чтобы не наращивать транзит через Украину, должен вмешаться ЕС – "Оператор ГТС Украины"

Транзит газа через Украину в июле не увеличился, несмотря на остановку газопроводов в обход страны, сообщили в ОГТСУ. Среднесуточный транзит через Украину в июле, как и в предыдущем месяце, составил 124 млн м³.

Отмечается, что из-за остановки маршрутов "Ямал – Европа" и "Северный поток" в июле страны ЕС недополучили почти 2 млрд м³. "Газпром" использует забронированные мощности, но не увеличивает поставки, несмотря на рекордный рост цен на газ в Европе и низкие запасы газа.

"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе... Даже сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы значительной частью является искусственным и не является первопричиной роста цен", – заявил Макогон.

Он считает, что "Газпром" преследует две цели: повышение цен на газ и ускорение запуска газопровода "Северный поток – 2".

"Поведение "Газпрома" негативно сказывается на европейском рынке газа и влияет на экономику всего региона. По моему мнению, в ситуацию должен вмешаться соответствующий антимонопольный орган Европы. К тому же такую стратегию российской компании следует учитывать при сертификации "Северного потока – 2", – подчеркнул Макогон.

"Газпром" и ранее отказывался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину. Так было с аукционами на предыдущие три месяца. Кроме того, в июле "Газпром" не стал бронировать мощности через Польшу и Украину на годовых аукционах.