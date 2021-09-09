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Перед отопительным сезоном местные власти должны убедиться в заключении договоров на поставку газа коммунальным предприятиям – СМИ

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Существуют риски, что коммунальные теплоэнергетики останутся без газа до начала отопительного периода, пишет LB.ua
Существуют риски, что коммунальные теплоэнергетики останутся без газа до начала отопительного периода, пишет LB.ua
Фото: depositphotos.com

В Украине тарифы на тепло нужно повышать на 50–60%, чтобы довести их до экономически обоснованного уровня, но население осилить такое подорожание вряд ли сможет, поэтому существует другой вариант – рост сумм в платежках за тепло в пределах 10% с компенсацией разницы в тарифах для коммунальных предприятий из местных бюджетов. Об этом пишет 9 сентября издание LB.ua в статье "Теплый прием".

"Тогда центральный бюджет, в свою очередь, сможет сконцентрироваться на финансировании программ модернизации теплового хозяйства. Вторым важным направлением для подготовки к зиме является активизация местных органов власти для обеспечения правовых оснований для заключения договоров на поставку газа коммунальным предприятиям", – сказано в материале.

Журналисты Александр Децик и Виталий Алексеев напоминают, что многие теплокоммунэнерго, согласно уставу, не могут подписывать договоры на определенную сумму без согласия местных советов.

"Например, в Одесской и Харьковской областях за полтора месяца до начала отопительного сезона только треть предприятий работает с "Нафтогаз Трейдингом". Пусть еще 15–20% нашли другого поставщика. А что думает другая половина, пока непонятно", – сказано в статье.

По мнению авторов, существуют риски, что из-за такой медлительности коммунальные теплоэнергетики останутся без газа до начала отопительного периода, несмотря на совещания по подготовке к зиме, которые проводятся в областях и городах по несколько раз в неделю.

"Судя по всему, многие производители тепла заняли выжидательную тактику. Расчет прост – довести ситуацию до предела и поставить правительство перед выбором: или оставить людей без тепла, или позволить отбирать газ без гарантий оплаты. В идеале – вернуть ПСО (публичные спецобязательства. – "ГОРДОН"), когда "Нафтогаз" будет обязан осуществлять поставки и даже через суд не может вернуть долги неплательщиков", – отмечает LB.ua.

Теги: газ, бюджет, отопление, тарифы, ГК Нафтогаз Трейдинг
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