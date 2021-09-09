Перед отопительным сезоном местные власти должны убедиться в заключении договоров на поставку газа коммунальным предприятиям – СМИ

Существуют риски, что коммунальные теплоэнергетики останутся без газа до начала отопительного периода, пишет LB.ua Фото: depositphotos.com

"Тогда центральный бюджет, в свою очередь, сможет сконцентрироваться на финансировании программ модернизации теплового хозяйства. Вторым важным направлением для подготовки к зиме является активизация местных органов власти для обеспечения правовых оснований для заключения договоров на поставку газа коммунальным предприятиям", – сказано в материале.

Журналисты Александр Децик и Виталий Алексеев напоминают, что многие теплокоммунэнерго, согласно уставу, не могут подписывать договоры на определенную сумму без согласия местных советов.

"Например, в Одесской и Харьковской областях за полтора месяца до начала отопительного сезона только треть предприятий работает с "Нафтогаз Трейдингом". Пусть еще 15–20% нашли другого поставщика. А что думает другая половина, пока непонятно", – сказано в статье.

По мнению авторов, существуют риски, что из-за такой медлительности коммунальные теплоэнергетики останутся без газа до начала отопительного периода, несмотря на совещания по подготовке к зиме, которые проводятся в областях и городах по несколько раз в неделю.

"Судя по всему, многие производители тепла заняли выжидательную тактику. Расчет прост – довести ситуацию до предела и поставить правительство перед выбором: или оставить людей без тепла, или позволить отбирать газ без гарантий оплаты. В идеале – вернуть ПСО (публичные спецобязательства. – "ГОРДОН"), когда "Нафтогаз" будет обязан осуществлять поставки и даже через суд не может вернуть долги неплательщиков", – отмечает LB.ua.