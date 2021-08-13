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Кабмин должен в ближайшее время создать условия для своевременного формирования тарифов на тепло – эксперт

Маглеванный: Если рассматривать техническую готовность к отопительному сезону, то я считаю, что больших проблем нет
Маглеванный: Если рассматривать техническую готовность к отопительному сезону, то я считаю, что больших проблем нет
Скриншот: ГазПравда / YouTube

Правительство должно как можно быстрее утвердить нормативно-правовые акты, необходимые местным властям для своевременного формирования тарифов на тепло.

Об этом заявил бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Евгений Маглеванный во время дискуссии "ENERGY INSIDE: Отопительный сезон 2021-2022: готовы ли города к зиме?", которая транслировалась в Facebook Федерации работодателей нефтегазовой отрасли 13 августа.

Он отметил, что речь идет о подзаконной базе к закону №1060-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг".

"Если рассматривать вопрос готовности городов и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) к отопительному сезону, имеют место некоторые негативные, на мой взгляд, тенденции, и есть вопросы, которые не решены. Если рассматривать техническую готовность, то я считаю, что больших проблем нет. Но чтобы в дальнейшем иметь возможность осуществлять закупки газа, нужно принять определенные меры. Первое – это заключение публичных договоров с населением, чтобы иметь возможность продавать тепловую энергию по этим новым публичным договорам, вступившим сейчас в силу в соответствии с законом. Второе – нужно иметь возможность сформировать тарифы и вовремя их утвердить. Это вопрос уже как к предприятиям ТКЭ, так и к органам местного самоуправления", – сказал он.

Маглеванный отметил, что, по информации Министерства развития общин и территорий, необходимые изменения уже разработаны и в ближайшее время будут подаваться на утверждение Кабинета Министров.

Также во время дискуссии бывший замминистра развития общин и территорий Украины Эдуард Кругляк обратил внимание на необходимость реализации закона №3508-д о реструктуризации долгов за газ. Документ уже приняла Верховная Рада, он направлен на подпись президенту.

"Это очень важный закон, который поможет и "Нафтогазу України" немного выдохнуть от долгов и предприятиям теплокоммунэнерго реструктуризировать долги на три-пять лет", – рассказал Кругляк.

Контекст:

Верховная Рада приняла законопроект №2458 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг" 3 декабря 2020 года, он вступил в силу 1 мая 2021 года.

Реализация закона предусматривает внесение изменений в некоторые подзаконные акты, в частности - в постановление Кабмина от 1 июня 2011 года № 869 "Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на коммунальные услуги".

Теги: отопление, отопительный сезон, тарифы, Эдуард Кругляк, Евгений Маглеванный
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