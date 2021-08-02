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"Более 50% объектов готовы". Шмыгаль оценил подготовку к отопительному сезону

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Шмыгаль говорил, что в украинских подземных газовых хранилищах было почти 16 млрд м&sup3; газа
Шмыгаль говорил, что в украинских подземных газовых хранилищах было почти 16 млрд м³ газа
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения готовы к отопительному сезону. Об этом написал в Facebook 1 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Уже более 50% объектов готовы к отопительному сезону. На этой неделе состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба, ключевой темой которого была плановая подготовка и постоянное прохождения осенне-зимнего периода. По состоянию на середину июля подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения, 51% котельных, 54% тепловых сетей", – отметил глава Кабмина.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/388994926001050

Контекст:

Кабмин Украины одобрил план подготовки к следующему отопительному сезону на заседании 9 июня, писал в Tеlеgram Шмыгаль. Тогда премьер рассказывал, что в украинских подземных газовых хранилищах было почти 16 млрд м³ газа.

По словам Шмыгаля, закачку газа продолжали, чтобы "отопительный сезон прошел бесперебойно и спокойно". По информации главы правительства, к 9 июня запасов угля на складах было почти 1,4 млн тонн. 

ПАО "Центрэнерго" сообщало 19 июля, что контрагенты по двусторонним договорам массово отказывались выполнять свои обязательства по отбору электроэнергии. Это поставило под угрозу подготовку к отопительному сезону.

Теги: отопительный сезон, Центрэнерго, Денис Шмыгаль, Кабмин
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