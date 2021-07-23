Цена газа для тепловиков не повысится, но котельными надо управлять эффективно – "Нафтогаз"

"Чтобы окончательно не разрушить важные системы централизованного теплоснабжения в стране, нужно найти экономические стимулы инвестировать средства в восстановление и модернизацию оборудования и сетей. Централизованное теплоснабжение имеет право на жизнь как с точки зрения эффективности, так и экологичности, гибкости и ценовой конкуренции. "Нафтогаз" со своей стороны сделал все, чтобы обеспечить тепловиков ресурсом на отопительный сезон. Мы предложили ТКЭ выгодные долгосрочные соглашения по 7,42 грн за м³. Таким образом, газовая составляющая в тарифах на тепло, по сравнению с прошлым сезоном, не повысится. То есть потребности поднимать тарифы на тепло из-за цены газа точно нет, – отметил Щербенко. – Поэтому цена газа для ТКЭ не повысится, города будут с теплом. Но котельными надо управлять эффективно".

Он добавил, что сегодня вопрос тарифов полностью зависит от местной власти и решение каждый населенный пункт принимает самостоятельно. Если недобросовестные руководители уйдут с рынка и за право управлять объектами будут соревноваться только лучшие специалисты, то ситуация с тарифами наладится, считает он.

"Только тогда вечно дырявые трубы удастся заменить, а оборудование – модернизировать. А это в итоге снизит и будущие платежки за коммуналку. ТЭЦ в Украине можно и нужно управлять эффективно. "Нафтогаз", как управляющий двух ТЭЦ доказал это на собственном примере – в Новом Роздоле на Новояворовске, что во Львовской области. За рекордно короткие сроки мы не только спасли отопительный сезон, но и начали работать на перспективу – проводить ремонтные работы сетей и оборудования и т.д.", – подчеркнул Щербенко.

Централизованное производство тепла остается наиболее конкурентным решением для крупных городов, убежден он.

"Централизованное производство тепла имеет существенно большую топливную гибкость, чем индивидуальное, которое обычно в местах ограничено только газом и электроэнергией, не говоря уже о прелестях когенерации. Поэтому стоит эмоции направить в русло конструктива и искать прагматические решения в лет хотя бы 10–15 вперед", – заявил директор по энергоэффективности и управления имуществом группы "Нафтогаз".