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Цена газа для тепловиков не повысится, но котельными надо управлять эффективно – "Нафтогаз"

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Виталий Щербенко: Мы предложили ТКЭ выгодные долгосрочные соглашения по 7,42 грн за кубометр
Виталий Щербенко: Мы предложили ТКЭ выгодные долгосрочные соглашения по 7,42 грн за кубометр
Фото: day.kyiv.ua

Повышать тарифы на тепло из-за цены на газ не придется, так как НАК "Нафтогаз Украины" предложил тепловикам годовой контракт с постоянной ценой 7,42 грн за кубометр газа. Об этом в интервью изданию "День" рассказал директор по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз", председатель Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Виталий Щербенко.

"Чтобы окончательно не разрушить важные системы централизованного теплоснабжения в стране, нужно найти экономические стимулы инвестировать средства в восстановление и модернизацию оборудования и сетей. Централизованное теплоснабжение имеет право на жизнь как с точки зрения эффективности, так и экологичности, гибкости и ценовой конкуренции. "Нафтогаз" со своей стороны сделал все, чтобы обеспечить тепловиков ресурсом на отопительный сезон. Мы предложили ТКЭ выгодные долгосрочные соглашения по 7,42 грн за м³. Таким образом, газовая составляющая в тарифах на тепло, по сравнению с прошлым сезоном, не повысится. То есть потребности поднимать тарифы на тепло из-за цены газа точно нет, – отметил Щербенко. – Поэтому цена газа для ТКЭ не повысится, города будут с теплом. Но котельными надо управлять эффективно".

Он добавил, что сегодня вопрос тарифов полностью зависит от местной власти и решение каждый населенный пункт принимает самостоятельно. Если недобросовестные руководители уйдут с рынка и за право управлять объектами будут соревноваться только лучшие специалисты, то ситуация с тарифами наладится, считает он.

"Только тогда вечно дырявые трубы удастся заменить, а оборудование – модернизировать. А это в итоге снизит и будущие платежки за коммуналку. ТЭЦ в Украине можно и нужно управлять эффективно. "Нафтогаз", как управляющий двух ТЭЦ доказал это на собственном примере – в Новом Роздоле на Новояворовске, что во Львовской области. За рекордно короткие сроки мы не только спасли отопительный сезон, но и начали работать на перспективу – проводить ремонтные работы сетей и оборудования и т.д.", – подчеркнул Щербенко.

Централизованное производство тепла остается наиболее конкурентным решением для крупных городов, убежден он.

"Централизованное производство тепла имеет существенно большую топливную гибкость, чем индивидуальное, которое обычно в местах ограничено только газом и электроэнергией, не говоря уже о прелестях когенерации. Поэтому стоит эмоции направить в русло конструктива и искать прагматические решения в лет хотя бы 10–15 вперед", – заявил  директор по энергоэффективности и управления имуществом группы "Нафтогаз".

Контекст:

Как сообщали 17 июня в НАК "Нафтогаз України", на начало месяца в среднем цены на газ в Европе достигали €25,9 за МВт-ч, что больше $270 за 1 тыс. м³. "Это обусловлено колебаниями цен на энергорынке из-за того, что РФ искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства газопровода "Северный поток – 2", – отмечали в компании.

В то же время в НАК подчеркнули, что газ для населения не подорожает: от рыночных колебаний защищает годовая фиксированная цена.

Теги: газ, НАК Нафтогаз, цены, отопительный сезон, тарифы, ТЭЦ, энергоэффективность, цена на газ
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