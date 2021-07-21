Бойцун в статье для Atlantic Council: Важно осознать и устранить недостатки корпоративного управления НАК "Нафтогаз"

Андрей Бойцун: Политика корпоративного управления в Украине не потерпела неудачу. Текущие опасения лишь подчеркивают тот факт, что процесс реформ в Украине необходимо улучшить и завершить Фото: Andriy Boytsun / Facebook

"Недавние разоблачения непрозрачности чрезвычайно крупных премиальных выплат пролили новый свет на неоднозначные шаги, предпринятые украинскими властями в апреле для временного приостановления деятельности наблюдательного совета "Нафтогазу" и замены главы правления Андрея Коболева на Юрия Витренко. Тогда эти действия были встречены серьезной критикой со стороны международных партнеров Украины. Теперь критики указывают на скандал вокруг премиальных выплат как на доказательство того, что корпоративное управление в "Нафтогазі" фактически рухнуло. Некоторые утверждают, что недостатки в реформе корпоративного управления в компании можно проследить вплоть до назначения наблюдательного совета в 2017 году без необходимого прозрачного, конкурентного и основанного на заслугах процесса выдвижения кандидатур", – отмечает автор.

Он считает, что для решения проблем и руководству Украины, и международному сообществу необходима определенная доля смирения.

"Политика корпоративного управления в Украине не потерпела неудачу. Текущие опасения лишь подчеркивают тот факт, что процесс реформ в Украине необходимо улучшить и завершить", – пишет Бойцун.

Эксперт добавил, что реформа корпоративного управления НАК не была завершена, и к тому же нарушались ее фундаментальные принципы, которые отражены в руководящих принципах Организации экономического сотрудничества и развития. Он считает, что для выхода из сложившегося положения новых членов наблюдательного совета нужно выбирать через действительно прозрачный, основанный на заслугах конкурентный процесс, и правительство уже заявило о таком намерении.

"Следует принять новый закон о корпоративном управлении на государственных предприятиях, закрепляющий как полномочия, так и подотчетность наблюдательных советов, включая полномочия назначать и увольнять главу правления. Этот закон также должен включать надежный механизм увольнения неэффективного совета директоров. Также новый набсовет "Нафтогаза" должен определить главу правления и других руководителей вместе с их вознаграждением", – отмечает автор статьи.

Бойцун убежден, что пример реформ в НАК "Нафтогаз" приходится и для других госпредприятий страны, а также может стать путем успеха для ряда будущих реформ.