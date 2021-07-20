ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Витренко заявил, что "Йе Энергия" Фирташа и другие компании перепродают бизнесу газ, купленный у НАК "Нафтогаз" для населения

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юрий Витренко: Это создает риск, что объемов потом не будет хватать для нужд населения
Юрий Витренко: Это создает риск, что объемов потом не будет хватать для нужд населения
Фото: Віталій Щербенко / Facebook

Ряд участников рынка, среди которых крупнейший – компания "ЙЕ Энергия" Дмитрия Фирташа, весной заключили годовые договоры на покупку газа для поставок населению, но сейчас часть этого газа перепродают промышленности, заявил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" глава правления НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Об этом он сказал в кулуарах 12-й энергетической конференции Адама Смита в Киеве 16 июля.

"Зафиксированы факты, что газ продается, так как этот договор с компаниями Фирташа позволяет перепродавать газ, и они перепродают этот газ промышленным потребителям… И это создает риск того, что этих объемов потом не будет хватать для нужд населения, и необходимо будет компенсировать импортированным газом", – сказал Витренко.

По его словам, этим газом закрывают также так называемые небалансы.

"Фактически эти объемы продают "Оператору [ГТС]" по цене, которая намного больше, чем "Нафтогаз" продает этот газ этим компаниям, и оператор потом по соответствующему соглашению о балансировании продает этот газ "Нафтогазу" по цене больше, чем "Нафтогаз" продал, – рассказал руководитель НАК. – Много компаний перепродают этот газ, просто "ЙЕ Энергия" является крупнейшей".

Витренко подчеркнул, что изначально не предполагалось, что этот газ будет перепродаваться промышленности. В то же время он отметил, что рисков влияния скачков спотовых цен на рынке для населения не будет, потому что газ собственной добычи будет продаваться населению по ценам, зафиксированным в долгосрочных контрактах.

"Это рыночные цены, но не спотовые. Соответственно, и населению лучше. Сейчас цена для тепловиков вдвое ниже рыночной [спотовой]. И для "Нафтогаза" это приемлемо, так как наша себестоимость собственной добычи позволяет нам по таким ценам продавать и еще иметь финансирование для развития и увеличения добычи, то есть для капитальных инвестиций", – объяснил Витренко.

Теги: газ, Дмитрий Фирташ, промышленность, НАК Нафтогаз, цены, Юрий Витренко, население, цена на газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что выходит замуж
Старшая дочь онкобольной Заворотнюк заявила, что выходит замуж
"Вечернее море особенное". Пономарев показал селфи с сыном на фоне морского заката
"Вечернее море особенное". Пономарев показал селфи с сыном на фоне морского заката
"Это был первый полет нашей принцессы". 53-летний "танцующий миллионер" Вакки привез молодую жену и девятимесячную дочь на Сардинию
"Это был первый полет нашей принцессы". 53-летний "танцующий миллионер" Вакки привез молодую жену и девятимесячную дочь на Сардинию
20 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
20 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
Как выглядят сыновья Мирзояна. Антонина Матвиенко показала фото его детей от первого брака
"Неприлично свежа, красива, счастлива". 57-летняя Байрак снялась в полотенце на голое тело
"Неприлично свежа, красива, счастлива". 57-летняя Байрак снялась в полотенце на голое тело
"Киса", "Мечта". Тина Кароль поделилась постельным снимком
"Киса", "Мечта". Тина Кароль поделилась постельным снимком
Российская группа "Мумий Тролль" выступила в Одессе. У них запланированы гастроли еще в нескольких украинских городах
Российская группа "Мумий Тролль" выступила в Одессе. У них запланированы гастроли еще в нескольких украинских городах
"Волк и лысый плешивый волчонок". Демин сравнил себя с Олегом Винником. Фото
"Волк и лысый плешивый волчонок". Демин сравнил себя с Олегом Винником. Фото
"Прекрасная семья", "Молодцы, что дружные". 50-летний Виталий Кличко обнародовал редкое семейное фото
"Прекрасная семья", "Молодцы, что дружные". 50-летний Виталий Кличко обнародовал редкое семейное фото
Экс-охранник Спирс обнародовал шокирующие подробности ее жизни под опекой отца
Экс-охранник Спирс обнародовал шокирующие подробности ее жизни под опекой отца
Российский артист обвинил 67-летнюю Проклову в домогательствах и рассказал подробности
Российский артист обвинил 67-летнюю Проклову в домогательствах и рассказал подробности
"Держите живот, как будто кто-то внутри". В сети предположили, что Дорофеева беременна
"Держите живот, как будто кто-то внутри". В сети предположили, что Дорофеева беременна
"Фигура идеальная". Глюк'oZa оголила ягодицы и грудь
"Фигура идеальная". Глюк'oZa оголила ягодицы и грудь
"О боже". Украинский дизайнер полностью разделся в Португалии. Фото
"О боже". Украинский дизайнер полностью разделся в Португалии. Фото
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
"Ой, хороша", "Идеал женщины". Брежнева широко развела ноги на камеру
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
"Эта женщина когда-нибудь поумнеет? Стыдобище". 57-летняя Милявская примерила белые лосины
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
Победительница "Холостяка 9" Квиткова после родов поделилась, готова ли заводить еще детей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS