Набсовет "Нафтогазу" не стал принимать решение по отстранению Витренко и выразил "глубокую обеспокоенность" ситуацией

Набсовет "Нафтогазу" в своем решении сослался на то, что действие предписания НАПК остановил ОАСК Фото: depositphotos.com

Она опубликовала заявление, согласованное по итогам заседания всеми членами наблюдательного совета.

"Мы признаем тот факт, что действие предписания НАПК, внесенного 1 июля 2021 года, было остановлено 5 июля 2021 года постановлением Окружного административного суда Киева на основании обращения Витренко Ю.Ю.", – говорится в заявлении.

Члены набсовета также "выразили свою глубокую обеспокоенность продолжающейся неопределенностью относительно ситуации с назначением главы правления". Они отметили, что эта ситуация влияет на возможность выполнения дорожной карты, которая была согласована под переизбрание наблюдательного совета компании в мае 2021 года.

В посте Бойко отдельно упомянула, что регулярно ходит на заседания совета, в отпуске в последний раз была в 2018 году, а этот пост – ответ на "запрос на открытость". Эта ремарка и картинка, приложенная к посту, – отсылка к критике ситуации в набсовете "Нафтогазу" со стороны советника партии "Демократична сокира" по вопросам антикоррупции Марка Савчука.

6 июля он заявил в Facebook, что трое представителей государства в набсовете – Юлия Свириденко, Юлия Ковалив и Наталья Бойко – саботируют его работу, не приходя на заседания, так как без кворума решения приниматься не могут. Савчук также предложил своим читателям прийти на страницы к этим членам набсовета и попросить их посетить заседание, посвященное возможному увольнению Витренко.

Бойко в ответ создала специальный пост для таких просьб, так же поступила Ковалив. Последняя подчеркнула, что внеочередное заседание наблюдательного совета и заседание комитета по назначениям и вознаграждениям 6 июля прошли в присутствии всех членов наблюдательного совета.