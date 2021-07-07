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Набсовет "Нафтогазу" не стал принимать решение по отстранению Витренко и выразил "глубокую обеспокоенность" ситуацией

Набсовет "Нафтогазу" в своем решении сослался на то, что действие предписания НАПК остановил ОАСК
Набсовет "Нафтогазу" в своем решении сослался на то, что действие предписания НАПК остановил ОАСК
Фото: depositphotos.com

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України" на внеочередном заседании 6 июля не стал принимать решение об отстранении главы правления компании Юрия Витренко, как предписывало Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщила в Facebook 7 июля член наблюдательного совета "Нафтогазу" Наталья Бойко.

Она опубликовала заявление, согласованное по итогам заседания всеми членами наблюдательного совета. 

"Мы признаем тот факт, что действие предписания НАПК, внесенного 1 июля 2021 года, было остановлено 5 июля 2021 года постановлением Окружного административного суда Киева на основании обращения Витренко Ю.Ю.", – говорится в заявлении.

Члены набсовета также "выразили свою глубокую обеспокоенность продолжающейся неопределенностью относительно ситуации с назначением главы правления". Они отметили, что эта ситуация влияет на возможность выполнения дорожной карты, которая была согласована под переизбрание наблюдательного совета компании в мае 2021 года.

https://www.facebook.com/nataliya.boyko.3/posts/10222666023174100

В посте Бойко отдельно упомянула, что регулярно ходит на заседания совета, в отпуске в последний раз была в 2018 году, а этот пост – ответ на "запрос на открытость". Эта ремарка и картинка, приложенная к посту, – отсылка к критике ситуации в набсовете "Нафтогазу" со стороны советника партии "Демократична сокира" по вопросам антикоррупции Марка Савчука.

6 июля он заявил в Facebook, что трое представителей государства в набсовете – Юлия Свириденко, Юлия Ковалив и Наталья Бойко – саботируют его работу, не приходя на заседания, так как без кворума решения приниматься не могут. Савчук также предложил своим читателям прийти на страницы к этим членам набсовета и попросить их посетить заседание, посвященное возможному увольнению Витренко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=315511946972915&id=100055423356162

Бойко в ответ создала специальный пост для таких просьб, так же поступила Ковалив. Последняя подчеркнула, что внеочередное заседание наблюдательного совета и заседание комитета по назначениям и вознаграждениям 6 июля прошли в присутствии всех членов наблюдательного совета.

Контекст:

НАПК 1 июля отправило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд предписание, в котором требует разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу", и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон, заявляют в НАПК. Витренко заявил, что обжалует это предписание в суде. По его мнению, НАПК "штампует предписания, умышленно углубляя конфликт".

Аналогичное предписание 14 июня агентство направляло в Кабмин. ОАСК 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его "примером избирательного правосудия". 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета "Нафтогазу", на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления "Нафтогазу".

Теги: НАК Нафтогаз, Юлия Ковалив, НАПК, Юрий Витренко, набсовет, Наталья Бойко, ОАСК, Юлия Свириденко
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