НАПК подало в суд иск с требованием разорвать контракт "Нафтогазу" с Витренко

Выявленные в контракте нарушения не устранили, пояснили в НАЗК подачу иска. Назначение Витренко в "Нафтогазі" нарушает нормы закона о предотвращении коррупции, поскольку ранее он занимал пост замминистра энергетики, исполнял обязанности главы министерства и влиял на деятельность компании.
"Главная цель НАПК – обеспечить выполнение закона "О предотвращении коррупции". И НАПК, и все общество видит, что в деле с назначением руководителя "Нафтогазу" ни Кабмином, ни наблюдательным советом закон не выполняется. Именно поэтому НАПК обращается в суд для прекращения незаконного трудового договора с председателем правления общества", – отметил глава агентства Александр Новиков.
Главе наблюдательного совета "Нафтогазу" Клэр Споттисвуд направили письмо с разъяснением, как набсовет должен устранить нарушение закона.
"Отстранение от реализации таких полномочий свидетельствует о нарушении самим наблюдательным советом руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития корпоративного управления на предприятиях государственной формы собственности", – добавили в НАПК.
НАПК 1 июля уже отправляло Споттисвуд предписание, в котором требовало разорвать контракт с Витренко. Витренко сказал, что обжалует это предписание в суде. По его мнению, НАПК "штампует предписания, умышленно углубляя конфликт".
Аналогичное предписание 14 июня агентство направляло в Кабмин. ОАСК 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его "примером избирательного правосудия". 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета "Нафтогазу", на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.
На внеочередном заседании 6 июля наблюдательный совет "Нафтогазу" не стал принимать решение об отстранении Витренко. Члены набсовета выразили глубокую обеспокоенность "продолжающейся неопределенностью в ситуации с назначением главы правления".
Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления "Нафтогазу".