НАПК подало в суд иск с требованием разорвать контракт "Нафтогазу" с Витренко

Выявленные в контракте нарушения не устранили, пояснили в НАЗК подачу иска. Назначение Витренко в "Нафтогазі" нарушает нормы закона о предотвращении коррупции, поскольку ранее он занимал пост замминистра энергетики, исполнял обязанности главы министерства и влиял на деятельность компании.

"Главная цель НАПК – обеспечить выполнение закона "О предотвращении коррупции". И НАПК, и все общество видит, что в деле с назначением руководителя "Нафтогазу" ни Кабмином, ни наблюдательным советом закон не выполняется. Именно поэтому НАПК обращается в суд для прекращения незаконного трудового договора с председателем правления общества", – отметил глава агентства Александр Новиков.

Главе наблюдательного совета "Нафтогазу" Клэр Споттисвуд направили письмо с разъяснением, как набсовет должен устранить нарушение закона.

"Отстранение от реализации таких полномочий свидетельствует о нарушении самим наблюдательным советом руководящих принципов Организации экономического сотрудничества и развития корпоративного управления на предприятиях государственной формы собственности", – добавили в НАПК.