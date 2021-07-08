Нардеп от "Слуги народа" обвинил "Нафтогаз" в отказе от прозрачных закупок

"Украина делала реформу публичных закупок в соответствии с рекомендациями OECD (Организация экономического сотрудничества и развития. – "ГОРДОН"). Система ProZorro признана одной из лучших систем в мире для проведения закупок. А еще Украина делала реформу корпоративного управления согласно принципам того же OECD. Если "Нафтогаз" не хочет использовать ProZorro для закупок, то, может, ему и наблюдательный совет такой дорогостоящий не нужен? Если вы декларируете прозрачность и использование лучших практик управления, то путь в обход системы ProZorro – ошибочный путь", – написал Мовчан.

Скриншот: Otto Waterlander / Facebook



Контекст:

По данным профильного портала OilPoint, который ссылается на источники в государственной компании АО "Укргазвидобування", ее руководство планирует закупить насосно-компрессорные трубы на сумму более чем 280 млн грн по закрытой процедуре. Изменения в закупочной политике госкомпании инициировал главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер, утверждают собеседники OilPoint.

В начале апреля "Экономическая правда" сообщала со ссылкой на отчетность "Нафтогазу", что в 2020 году группа компаний получила убытки на уровне 36,93 млрд грн.

Члены правления НАК "Нафтогаз" в прошлом году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения. Об этом говорится в отчете комитета по назначениям и вознаграждениям 2020 года, который есть в распоряжении "Экономической правды".