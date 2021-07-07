"Укргазвидобування" собирается купить трубы без тендера на ProZorro – СМИ

"Закупки такого объема согласно закону о госзакупках должны проходить через систему ProZorro. Но этот тендер прошел через торговую платформу prom.ua", – сообщил собеседник издания.
Инсайдер отметил, что представители госкомпании создали закрытый тендер и выборочно разослали предложения отдельным участникам рынка. В этом месяце "Укргазвидобування" уже купило партию бурильных труб без открытого тендера, доступного для всех игроков, пишет портал.
Изменения в закупочной политике госкомпании инициировал главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер, утверждают собеседники OilPoint.
Depo.ua писало, что объявленный АО "Укргазвидобування" тендер на закупку бурильных труб планируется завершить 7 июля 2021 года.