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"Медзакупки" опровергли заявления политолога Тарана о непрозрачной закупке "скорых" и расценили их как попытку давления на предприятие

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В "Медзакупках" подчеркнули, что проведенные ими процедуры закупки "скорых" служат сейчас примером для других заказчиков
В "Медзакупках" подчеркнули, что проведенные ими процедуры закупки "скорых" служат сейчас примером для других заказчиков
Фото: depositphotos.com

В ГП "Медзакупки Украины" расценили заявление политолога Виктора Тарана о "монополизации рынка "скорых" компанией "Автоспецпром" как попытку давления на деятельность предприятия. Об этом в пресс-службе предприятия заявили изданию "ГОРДОН".

По словам Тарана, компания "Автоспецпром", принадлежащая братьям Герману и Владимиру Фисталям, за последние годы выиграла значительную часть тендеров на поставку машин скорой помощи, а также поставила более 240 машин по договорам без тендеров. Политолог убежден, что за этими успехами стоят семейные связи и содействие чиновников Министерства здравоохранения, руководства ГП "Медицинские закупки Украины" и облздравов.

В "Медзакупках" считают упреки в свой адрес неаргументированными. 

В госпредприятии пояснили, что в 2020 году закупили 416 "скорых" различных типов у таких поставщиков, как ООО "Автоспецпром" (246 машин), ООО "Спец-Ком-Сервис" (114 машин), ООО "Адамант Моторс Запорожье" (56 машин). Предложения от части поставщиков были отклонены, так как они не соответствовали техническим требованиям к предмету закупки, сформированным Минздравом.

"Сбор коммерческих предложений от поставщиков происходил публично, через электронную систему ProZorro. В рамках антикоррупционных мероприятий была проведена проверка потенциальных контрагентов на соответствие критериям добропорядочности", – подчеркнули в "Медзакупках".

В пресс-службе отметили, что благодаря агрегации, расширению конкуренции и выбранной закупочной стратегии цены были существенно снижены. Общая сумма заключенных контрактов составляет 728 млн грн при ожидаемой сумме закупок 876,7 млн грн, то есть было сэкономлено 148,7 млн грн из средств налогоплательщиков.

Конкурентность процедур и экономию, которой удалось достичь, отметили сами поставщики, эксперты организации Transparency International и журналисты "Наших грошей", которые профессионально занимаются анализом закупок, подчеркнули в "Медзакупках".

"Проведенные нами процедуры закупки автомобилей скорой медицинской помощи служат сейчас примером для других заказчиков. Для нас в ГП "Медзакупки Украины" соблюдение антикоррупционных стандартов – это системная деятельность. Ведь мы оперируем деньгами налогоплательщиков и собственной репутацией", – добавили на госпредприятии.

Теги: медицина, автомобили, тендер, скорая помощь, деньги, ProZorro, Минздрав, здравоохранение, Медзакупки
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