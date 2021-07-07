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Политолог Таран: Компания "Автоспецпром" братьев Фисталей заработала на поставках "скорых" 3,4 млрд грн

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Виктор Таран: Очень надеюсь, что на эти факты обратят внимание не только правоохранительные органы, но и Офис президента, и Кабмин, и Верховная Рада
Виктор Таран: Очень надеюсь, что на эти факты обратят внимание не только правоохранительные органы, но и Офис президента, и Кабмин, и Верховная Рада
Фото: suspilne.media

Принадлежащая братьям Герману и Владимиру Фисталям компания "Автоспецпром" за последние годы выиграла 202 тендера на поставку машин скорой помощи, пишет в блоге на сайте "Цензор.НЕТ" политический эксперт Виктор Таран.

Активно работать в сфере госзакупок они начинали во времена экс-президента Украины Виктора Янукович, пишет Таран.

"С тех пор их фирмы странным образом стали систематически получать госзаказ на поставку медицинского оборудования. Спектр их интересов был чрезвычайно широк: от техники для гемодиализа до автомобилей скорой помощи, от шприцев и расходных материалов до колясок и протезов. Их "успехи" были обусловлены давними семейными связями с Татьяной Бахтеевой, которая долгое время возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения и считалась одной из основных людей, которые определяли "распределение потоков" в медицинской сфере при Януковиче", – отмечает политолог.

По его информации, отец братьев – известный донецкий ожоговый хирург Эмиль Фисталь – после бегства в 2014 году Януковича из Украины решил остаться на оккупированных территориях и стал поддерживать сепаратистов, а о его сыновьях несколько лет не было информации в публичном пространстве.

"Но уже в 2017 году их компании снова начали фигурировать в скандалах с закупками. Например, одна компания, не имея опыта производства подъемных платформ для инвалидных колясок, выиграла тендер на поставку таких платформ. Как оказалось, на самом деле из "большой медицины" они никогда надолго не выпадали. Только за первые четыре года с момента запуска площадки ProZorro всего две фирмы, а именно "Автоспецпром" Фисталей и компания "Види Юникомерс", заработали на продаже государству "скорых" более 1,5 млрд грн. Это почти 98% всех денег, которые были потрачены из госбюджета. На эти средства предпринимателями было поставлено 711 машин различных типов. Для сравнения: другими фирмами поставлено только 29 машин", – пишет Таран.

Он подчеркивает, что прямых связей между "Автоспецпромом" и "Види Юникомерс" нет, но периодически между ними возникала весьма специфическая "конкуренция": они могли участвовать в одном тендере, и в случае победы "Види Юникомерс" покупал медицинское оборудование у "Автоспецпрома".

В 2020 году для борьбы с коронавирусом госзаказчикам разрешили покупать товары и услуги без аукционов, и только 30 декабря 2020 года ГП "Медицинские закупки Украины" без тендеров заключило с "Автоспецпромом" два договора на закупку "скорых": 104 автомобиля купили за 202,8 млн грн, еще 142 автомобиля купили за 225,7 млн грн.

В регионах компания также выигрывала почти все тендеры: в Днепропетровской области – на 292 млн грн, в Винницкой – на 232 млн, в Полтавской – на 214 млн, в Запорожской – на 186 млн.

"В целом же из 243 тендеров "Автоспецпром" выиграл в 202 на сумму почти 3,4 млрд грн!" – написал Таран.

Политолог убежден, что за этими успехами стоит содействие чиновников Министерства здравоохранения, руководства ГП "Медицинские закупки Украины" и облздравов. Таран призвал главу Минздрава Виктора Ляшко обратить внимание на монополизацию "Автоспецпромом" рынка "скорых".

"Очень надеюсь, что на эти факты обратят внимание не только правоохранительные органы, но и Офис президента, и Кабмин. Счетная палата Украины сейчас проводит проверку ГП "Медицинские закупки Украины". Отчет должен быть опубликован 13 июля. Как правило, такие отчеты отправляют и в Верховную Раду. Надеюсь, там также заинтересуются ситуацией", – заявил он.

Теги: медицина, автомобили, аукцион, тендер, скорая помощь, ProZorro, Минздрав, медицинское оборудование, здравоохранение
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