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Малюська объяснил, почему продукты для тюрем обходятся дороже, чем в супермаркетах

Если поставщик не доставит продукты в украинские тюрьмы, люди начнут голодать, подчеркнул министр юстиции Денис Малюська, рассказывая о закупках.

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Малюська: Я сам такую рыбу не ем дома, которую находил в тюрьмах
Малюська: Я сам такую рыбу не ем дома, которую находил в тюрьмах
Фото: minjust.gov.ua

Министр юстиции Украины Денис Малюська в опубликованном 21 февраля интервью "24 каналу" ответил на вопрос, "когда прекратят наживаться на питании заключенных".

"Прекратили. Каждый яркий заголовок, который касается Министерства юстиции, имеет очень простое объяснение. Любой продукт питания не может стоить столько, сколько он стоит в супермаркете априори", – сказал он.

Министр отметил, что в условиях контракта есть обязанности, которых нет у супермаркетов.

"Например, развезти все подсолнечное масло в тюрьмы, а это более 100 заведений по всей территории страны. Бесплатно это, мягко говоря, не делается. И это входит в цену товара, поэтому масло, которое мы покупаем, не может стоить, как в супермаркете", – объяснил Малюська.

Он выразил готовность "с удовольствием" приобрести продукты дешевле.

"У нас процедура закупок проводится в два шага: сначала определяем круг поставщиков, которые заинтересованы в будущем осуществлять поставки; потом они соревнуются между собой на втором этапе. Это ускоряет закупки. Объясняю, почему это не совсем, как закупки в супермаркете. В супермаркете, если приобрели у поставщика масло, а он не привез – ничего страшного, кто-то другой подвезет. Если мы проведем закупку, а она потом будет обжалована, отменена или поставщик не сможет реализовать продукцию, то у нас люди начнут голодать. Ключевой критерий – мир перевернется, но поставки еды состоятся и аукцион не будет потом аннулирован по бюрократическим формулировкам", – описал ситуацию министр.

Глава Минюста подчеркнул, что "воруют на самом деле не на цене, а на качестве, ведь цена на ProZorro отражает реальную себестоимость продукции".

"У нас сейчас очень качественная продукция поставляется по этим контрактам. Призываю любое медиа выезжать, выбирать любую тюрьму и проверить качество продуктов, которые доставлены нашими поставщиками. Я сам такую рыбу не ем дома, которую я находил в тюрьмах. Реально, качество хорошее", – заявил Малюська.

Всего в Украине функционирует 188 тюремных учреждений.

Теги: заключенные, продукты, аукцион, голод, ProZorro, тюрьмы, Денис Малюська, цена, масло
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