Денисова рассказала о расследовании пыток в украинских тюрьмах

По словам уполномоченного Верховной Рады по делам человека Людмилы Денисовой, до подписания меморандума о сотрудничестве между Офисом омбудсмена и Офисом генпрокурора зафиксировать факты пыток в тюрьмах было сложно из-за "футбола" от одного ведомства к другому.

Денисова: Сейчас, если во время мониторингового визита в тюрьме мы узнаем о фактах пыток, сразу сообщаем в департамент Офиса генпрокурора, и приезжает группа, чтобы все это зафиксировать Фото: Людмила Денісова / Facebook

За время сотрудничества Офиса омбудсмена с департаментом Офиса Генерального прокурора по уголовным производствах о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов открыли 65 уголовных производств о пытках в тюрьмах.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова рассказала в интервью "Цензор.НЕТ", опубликованном 8 февраля.

Она отметила, что в начале июля 2020 года Офис омбудсмена и Офис генпрокурора подписали меморандум о сотрудничестве.

"Наши офисы наработали план мероприятий. Они будут участвовать в наших мониторинговых визитах в тюрьмы. Вместе с департаментом [по уголовным производствам о пытках] мы открыли даже те дела, которые были закрыты, и сейчас по этим делам ведется следствие", – сказала она.

"Благодаря нашему сотрудничеству в Единый реестр досудебных расследований внесено 65 уголовных производств. Сейчас это происходит следующим образом: если во время мониторингового визита в тюрьме мы узнаем о фактах пыток, сразу сообщаем этот департамент Офиса генпрокурора, и приезжает группа, чтобы все это зафиксировать", – добавила омбудсмен.

По ее словам, раньше это сделать было сложнее, так как "был просто "футбол" от одного ведомства к другому".

Департамент по уголовным производствах о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов в Генеральной прокуратуре создали в октябре 2019 года. После переименования ведомства в Офис генпрокурора новое положение о департаменте утвердили 27 февраля 2020 года.