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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Состояние здоровья крымчанина Приходько критически ухудшилось, его удерживают в камере с крысами и тараканами – Денисова

Условия содержания крымского активиста Олега Приходько приравниваются к пыткам и представляют прямую угрозу его жизни, подчеркнула уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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62-летнему Приходько необходимо срочное медобследование, сообщила Денисова
62-летнему Приходько необходимо срочное медобследование, сообщила Денисова
Фото: Людмила Денiсова / Telegram

Состояние здоровья крымского активиста Олега Приходько, которого удерживают в российском СИЗО, критически ухудшилось, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram. 

Приходько, у которого есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения, руководство СИЗО не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи, подчеркнула Денисова. Это право предусмотрено п. 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, которые были приняты на Конгрессе ООН в Женеве в 1995 году. 

"Крымского активиста содержат в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением норм санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии – есть крысы, тараканы и другие насекомые", – подчеркнула она. 

У 62-летнего Приходько резко ухудшился слух, из-за этого он лишен права на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты, отметила Денисова. Она добавила: неоднократные обращения адвоката крымчанина в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медицинского обследования и лечения остались без внимания.

"В соответствии с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод такие факты нарушения прав приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и представляют прямую угрозу жизни и здоровью Олега Приходько", – подчеркнула Денисова. 

Омбудсмен призвала уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову принять неотложные меры по восстановлению прав крымчанина, обеспечить надлежащие условия содержания в СИЗО и срочно провести медобследование. 

Проукраинского активиста Приходько сотрудники ФСБ задержали в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ. Активист говорил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, он отмечал, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.

В начале апреля Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 в городе Ростов-на-Дону.

28 мая 2020 года в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Приходько. 7 сентября арест украинскому активисту продлили еще на три месяца. Апелляцию на продление меры пресечения суд в Московской области отклонил, Приходько на этом заседании напомнил судьям о незаконной аннексии Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, здоровье, СИЗО, Людмила Денисова, пытки, лечение, насекомые, Татьяна Москалькова, Олег Приходько
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