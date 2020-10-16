ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Суд в РФ отклонил апелляцию крымчанина Приходько, активист напомнил судьям о незаконной аннексии Крыма

Проукраинский активист Олег Приходько, которого в 2019 году задержали в аннексированном Россией Крыму, заявил, что российский суд не может осуществлять правосудие к нему как к гражданину Украины и заявил об отводе судей.

Приходько перевели в камеру, где есть крысы, рассказал его адвокат
Приходько перевели в камеру, где есть крысы, рассказал его адвокат
Фото: krymr.com

Апелляционный военный суд города Власиха (Московская область) 15 октября отклонил апелляционную жалобу крымского активиста Олега Приходько, оспаривавшего продление ему срока ареста. Об этом адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов рассказал общественному объединению "Крымская солидарность". 

По его словам, проукраинский активист Приходько в ходе заседания заявил об отводе судей, так как суды в РФ не полномочны осуществлять правосудие в отношении него как гражданина Украины. Приходько в своих аргументах ссылался на Четвертую женевскую конвенцию – о защите гражданского населения во время войны. 

"Вы совершаете международное преступление – незаконно захватили Крым! Все цивилизованные страны в этом убеждены", – подчеркнул в ходе заседания активист. Суд отклонил его ходатайство.

Адвокаты Приходько рассказали на заседании, что 62-летнего Приходько в СИЗО перевели в камеру с крысами; это негуманно, подчеркивали они, обжалуя продление срока меры пресечения. 

"Данные условия можно охарактеризовать как истязания. Мой подсудимый приводит в пример, что по камере бегают большие крысы, сама камера – 3,5 на 2 метра. Качество медицинской помощи абсолютно неудовлетворительное, ненадлежащее, лекарства ему передают с большим опозданием", – рассказал Крымской солидарности Шейхмамбетов. 

Суд отклонил и это ходатайство защиты. 

Приходько сотрудники ФСБ задержали в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ.

В начале апреля Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 в городе Ростов-на-Дону.

28 мая 2020 года в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Приходько. 7 сентября арест украинскому активисту продлили еще на три месяца. 

Теги: СИЗО, арест, апелляция, военный суд, российский суд, адвокат, Московская область, Крымская солидарность, суд, жалоба, заседание, Олег Приходько
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не люблю диеты. Не занимаюсь спортом". Бадоева рассказала, как следит за фигурой
"Не люблю диеты. Не занимаюсь спортом". Бадоева рассказала, как следит за фигурой
Остапчук и Горняк поженились. Первое свадебное фото
Остапчук и Горняк поженились. Первое свадебное фото
Звезда "Крепостной" попала в ДТП и получила переломы лица
Звезда "Крепостной" попала в ДТП и получила переломы лица
Путин выразил благодарность Лозе
Путин выразил благодарность Лозе
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
В розовом пальто и шляпе. 94-летняя королева Елизавета II впервые за время карантина посетила официальное мероприятие
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
"Со здорвьем все хорошо". Витвицкая ответила на вопросы о материнстве
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
Рэпер Post Malone получил девять наград Billboard Music Awards
Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка
Анита Луценко рассказала, какой должна быть минимальная физнагрузка
  Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
  Представитель от Украины на "Детском Евровидении 2020" презентовал клип на конкурсную песню. Видео
"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину
"Раз и навсегда". Милевский заявил, что возвращается в Украину
Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья
Украинские женщины-военнослужащие приняли участие в фотосессии для бренда женского белья
Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта
Феникс сыграет роль французского императора Наполеона Бонапарта в картине Скотта
Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться
Шепелев: Режим Лукашенко преступный. Так не должно, так не может продолжаться
"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения
"Когда достигаешь статуса, с тобой многие хотят дружить". Никитюк рассказала, почему не заводит новые отношения
"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем
"Воспоминание о днях, когда мы принадлежали друг другу". Кухар обнародовала нежные фото с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
"Крутые цифры". В сети поздравляют Преснякова с рождением ребенка
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
Топлес и в сапогах. Солистка Little Big Таюрская показала любимое фото
  "Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Произошла очень некорректная история со стороны Оли". Притула рассказал, почему прекратил общение с Фреймут
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Невестка Марченко крупным планом сняла свадебный поцелуй с ее сыном. Видео
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS