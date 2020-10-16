Суд в РФ отклонил апелляцию крымчанина Приходько, активист напомнил судьям о незаконной аннексии Крыма

Проукраинский активист Олег Приходько, которого в 2019 году задержали в аннексированном Россией Крыму, заявил, что российский суд не может осуществлять правосудие к нему как к гражданину Украины и заявил об отводе судей.

Приходько перевели в камеру, где есть крысы, рассказал его адвокат Фото: krymr.com

Апелляционный военный суд города Власиха (Московская область) 15 октября отклонил апелляционную жалобу крымского активиста Олега Приходько, оспаривавшего продление ему срока ареста. Об этом адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов рассказал общественному объединению "Крымская солидарность".

По его словам, проукраинский активист Приходько в ходе заседания заявил об отводе судей, так как суды в РФ не полномочны осуществлять правосудие в отношении него как гражданина Украины. Приходько в своих аргументах ссылался на Четвертую женевскую конвенцию – о защите гражданского населения во время войны.

"Вы совершаете международное преступление – незаконно захватили Крым! Все цивилизованные страны в этом убеждены", – подчеркнул в ходе заседания активист. Суд отклонил его ходатайство.

Адвокаты Приходько рассказали на заседании, что 62-летнего Приходько в СИЗО перевели в камеру с крысами; это негуманно, подчеркивали они, обжалуя продление срока меры пресечения.

"Данные условия можно охарактеризовать как истязания. Мой подсудимый приводит в пример, что по камере бегают большие крысы, сама камера – 3,5 на 2 метра. Качество медицинской помощи абсолютно неудовлетворительное, ненадлежащее, лекарства ему передают с большим опозданием", – рассказал Крымской солидарности Шейхмамбетов.

Суд отклонил и это ходатайство защиты.

Приходько сотрудники ФСБ задержали в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ.

В начале апреля Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 в городе Ростов-на-Дону.

28 мая 2020 года в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Приходько. 7 сентября арест украинскому активисту продлили еще на три месяца.