Судьи в Кагарлыке отказались слушать дело о пытках в местном полицейском участке

Дело пыток в Кагарлыкском отделении полиции передали в Обуховский районный суд, так как четверо судей предыдущего суда, который его рассматривал, взяли самоотвод.

Дата подготовительного заседания по делу о пытках в Кагарлыке еще не назначена Фото: depositphotos.com

Четверо судей Кагарлыкского районного суда Киевской области взяли самоотводы в деле о пытках и насилии в полицейском участке райцентра. Апелляционный суд Киева 24 декабря перенаправил дело в Обуховский районный суд. Об этом "Ґратам" сообщили адвокаты потерпевшей Нели Погребицкой.

2 декабря дело пришло в Кагарлыкский районный суд, его распределили на судью Александра Закаблука. Он заявил о самоотводе на основании того, что один из подозреваемых приходится родным братом помощнику судьи Кагарлыкского райсуда. Также судья Закаблук высказал мнение, что дела против местных правоохранителей не должны рассматривать суды, имеющие с ними регулярные контакты. Он предлагает закрепить эту норму законодательно.

Самоотвод удовлетворила судья Ирина Шевченко 3 декабря. А уже на следующий день судья Закаблук удовлетворил самоотвод Шевченко по схожим причинам. К тому же, Шевченко рассматривает обвинения в краже против одного из потерпевших от пыток. Материалы этого уголовного производства вытребовал адвокат обвиняемого полицейского.

8 декабря судья Закаблук утвердил еще один самоотвод председательницы суда Татьяны Иванюты. Она тоже рассматривает дела о грабеже, в котором обвиняют потерпевшего Игоря Ткача, и краже – с обвиняемым Александром Салием, также потерпевшим от пыток. Ранее судья Иванюта неоднократно рассматривала уголовные производства в отношении еще одного потерпевшего – и выносила ему и другим обвинительные приговоры.

17 декабря судья Шевченко удовлетворила самоотвод четвертого судьи Кагарлыкского райсуда – Василия Кириченко. Именно его помощник приходится братом одному из обвиняемых полицейских.

Представительница потерпевшей Погребницкой, киевская адвокат Татьяна Козаченко приветствовала решение областной апелляции о передаче дела в Обуховский райсуд. В соседнем районе, по ее мнению, судьи смогут вынести независимое решение.

Дата подготовительного заседания еще не назначена.

Скандал вокруг отделения полиции в Кагарлыке разгорелся после того, как двух его сотрудников Николая Кузива и Сергея Сулиму задержали 25 мая по подозрению в избиении и изнасиловании Нели Погребицкой, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. В ту же ночь полицейские пытали и ранее судимого мужчину – избивали, надевали ему противогаз и имитировали расстрел.

Вскоре после этого адвокат пострадавшей Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

В ходе расследования Госбюро расследований установило также еще несколько случаев пыток в Кагарлыкском отделении. Известно, что в январе этого года полицейские задержали двух ранее судимых мужчин и не составляя никаких документы доставили их в отделение. Там их били током, требуя признание.

Другой инцидент случился спустя несколько месяцев, в начале в мае Кузив вызвал к себе ранее осужденного за кражи гражданина и потребовал раскрыть имя преступника, совершившего недавно кражу в районе. Когда тот отказался, Кузив избил его.

Сейчас Кузим и Сулем уволены из органов, их взяли под арест. В мае им объявили подозрения в изнасиловании, пытках и превышении полномочий. Также подозрения объявили еще двум полицейским, подозреваемым в пытках и избиениях задержанных.