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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пытки в Кагарлыке. Прокуратура и ГБР завершили расследование

Следствие установило, что сотрудники Кагарлыкского отдела полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. Пяти сотрудникам отдела полиции инкриминируют пытки, насильственное исчезновение и изнасилование. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

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Дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыке расследовали ГБР и Офис генпрокурора
Дело о пытках и изнасиловании в Кагарлыке расследовали ГБР и Офис генпрокурора
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Прокуроры совместно со следователями Государственного бюро расследований Украины завершили досудебное расследование в отношении пяти сотрудников Кагарлыкского отдела полиции Киевской области. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Следствие установило, что сотрудники Кагарлыкского отдела полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. Задокументировано, что в январе 2020 года трое полицейских с целью получения признательных показаний за совершение краж избили двоих мужчин. Их вывозили в багажнике автомобиля на окраину города, применяли электрический ток, затем приковали наручниками к батарее.

Прокуратура расследовала еще один факт пыток в мае 2020 года, а также изнасилование, которое произошло в ночь на 24 мая.

"С целью получения признания потерпевшему нанесли 17 ударов руками и ногами, в результате чего он получил телесные повреждения легкой и средней степеней тяжести. В мае один из правоохранителей, находясь в своем служебном кабинете, применил пытки к женщине, которую вызвали в отдел полиции в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал ее", – сказано в сообщении.

Подозреваемым инкриминируют пытки, насильственное исчезновение и изнасилование (ст. 127, ст. 146-1, ст. 152 Уголовного кодекса Украины). После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт направят в суд.

25 мая сотрудники Государственного бюро расследований задержали двух полицейских из Кагарлыка – Николая Кузива и Сергея Сулиму. По данным следствия, в ночь с 23-го на 24 мая они в служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали Нелю Погребицкую, которую вызвали в райотдел в качестве свидетельницы. Кроме того, правоохранители избили мужчину, который в это время находился в отделе, угрожали ему изнасилованием, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Кузива и Сулиму уволили из органов, 26 мая им объявили подозрения. Уголовное производство расследуется по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ст. 127 (пытки), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если оно сопровождалось насилием).

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения Кузиву и Сулиме. Их взяли под стражу без права внесения залога.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко решил расформировать Кагарлыкское подразделение. 4 июня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что 60 полицейских выведены за штат.

Адвокат пострадавшей Елена Сотник заявила, что подозреваемые в изнасиловании полицейские совершали незаконные действия по отношению к несовершеннолетней сестре Погребицкой.

В июле еще двум сотрудникам отдела полиции сообщили о подозрении. Кроме того, ГБР обнаружило новые факты пыток задержанных в Кагарлыкском райотделе полиции.

21 июля Голосеевский райсуд Киева принял решение продлить на шесть месяцев срок расследования изнасилования в Кагарлыке.

10 августа стало известно, что по итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлекли 25 полицейских. Пятерых из них уволили со службы в полиции, еще шестерых – с занимаемых должностей.

Теги: Украина, прокуратура, полиция, изнасилование, следствие, пытки, расследование, преступление, Государственное бюро расследований, пострадавшие, уголовное производство, обвинительный акт, Офис генпрокурора, ГБР, Кагарлык
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