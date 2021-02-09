Пытаясь получить показания, выбили четыре зуба. В Черкасской области двух полицейских подозревают в пытках

По данным следствия, двое полицейских, пытаясь получить признание в совершении преступления, несколько часов избивали 28-летнего жителя Черкасской области; удары наносили руками, ногами, стулом, шлангом от огнетушителя и пластиковой бутылкой.

7 февраля двум полицейским из Черкасской области сообщили о подозрении в пытках. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

В релизе сказано, что 6 февраля в больницу за помощью обратился мужчина с многочисленными травмами. Он сообщил об избиении правоохранителями.

"Установлено, что накануне мужчину доставляли в отдел полиции для проверки его причастности к краже и мошенничеству. По предварительным данным, пытаясь получить признание в совершении преступлений, на протяжении нескольких часов подозреваемые били потерпевшего, одетого в наручники, руками и ногами по голове, лицу и туловищу, выбив четыре передних зуба", – сообщили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве не уточнили, о каком именно отделении полиции идет речь, в Госбюро расследований проинформировали, что события происходили в Городище. По данным следствия, вечером 5 февраля 28-летний потерпевший находился вместе с братом в одном из гаражных кооперативов города.

"В гараж зашли оперативные работники, которые доставили мужчину в сектор полиции, где двое старших участковых пытались получить объяснения по поводу краж и возможного совершения им этих краж. С целью получения признания в совершении преступлений двое указанных полицейских в служебном кабинете начали бить гражданина, сломав об него железный стул. После чего для преодоления сопротивления на потерпевшего надели наручники и нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу", – говорится в релизе ГБР.

Кроме потери зубов у пострадавшего диагностировали ушибы мягких тканей лица, головы и спины.

Полицейских уже отстранили от работы, уточнили в Офисе генпрокурора.