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ПРОИСШЕСТВИЯ

Офис генпрокурора завершил расследование убийства журналиста Сергиенко

Черкасский журналист Василий Сергиенко был похищен и убит в апреле 2014 года. По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек, еще двое находятся в розыске.

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Сергиенко был убит в 2014 году
Сергиенко был убит в 2014 году
Фото: mediananny.com

Следователи Государственного бюро расследований Украины завершили досудебное расследование в отношении одного из исполнителей похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко в 2014 году. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Мужчину подозревают в похищении, пытках и убийстве журналиста в составе преступной группировки (ч. 1 ст. 255 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

Имени подозреваемого Офис генпрокурора не назвал.

Сергиенко был активистом партии ВО “Свобода” и участником “Самообороны Евромайдана Черкасской области“. 4 апреля 2014 года его похитили со двора собственного дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

На следующий день тело Сергиенко нашли в лесу со следами пыток и множественных ножевых ранений.

В деле об убийстве фигурируют восемь подозреваемых, шестеро из них задержаны: это Вадим Мельник, Роман Недыбалюк, Виктор Горбенко, Владимир Воронков, Максим Русин и Валентин Завражин. Еще двое подозреваемых – Валерий Федоров и Андрей Иносов – находятся в розыске.

Судебный процесс по делу Сергиенко начался в 2016 году. Дело неоднократно передавалось из одного суда Черкасской области в другой. Так, за четыре года сменилось 12 коллегий судей, слушающих дело. С февраля 2019 года его рассматривает Городищенский районный суд.

Теги: ВО Свобода, Евромайдан, убийство, розыск, самооборона, похищение, следствие, пытки, расследование, журналисты, активист, Василий Сергиенко, ГБР
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