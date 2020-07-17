Судье, которая ведет дело об убийстве журналиста Сергиенко, сообщили о подозрении – СМИ

По версии следствия, во время одного из судебных заседаний по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко судья Людмила Синица огласила сведения другого уголовного производства, чем помешала правоохранителям в раскрытии преступления. Об этом сообщает hromadske.

Судье Городищенского райсуда Черкасской области Людмиле Синице, которая ведет дело о похищении и убийстве в 2014 году журналиста и участника Евромайдана Василия Сергиенко, сообщили о подозрении. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора.

По версии следствия, во время одного из судебных заседаний по делу об убийстве Сергиенко судья огласила сведения другого уголовного производства, которое не было предметом ее рассмотрения.

Следователи считают, что такими действиями судья помешала правоохранителям в раскрытии преступления.

Сергиенко был участником Автомайдана и активистом партии "Свобода". 4 апреля 2014 года его похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Мужчину избили и ранили ножом. Тело журналиста нашли в лесу в 15 км от Корсуня-Шевченковского со следами пыток. В октябре 2015 года тогдашний начальник управления МВД Украины в Черкасской области Владислав Пустовар сообщил, что журналиста похитили, пытали и убили две группы бандитов из Киева.

В деле о похищении и убийстве Сергиенко фигурируют Вадим Мельник, Роман Недыбалюк, Виктор Горбенко, Владимир Воронков, а также Максим Русин и Валентин Завражин.

Горбенко, Недыбалюка и Завражина подозревают в похищении Сергиенко, Воронкова – в убийстве, а Мельник – предполагаемый организатор преступления. По версии следствия, Русин не причастен к убийству Сергиенко, его обвиняют в покушении на поджог имущества фермера из Черкасской области, при попытке которого была задержана часть обвиняемых, пишут "Ґрати".

Еще двое подозреваемых в совершении преступления, по данным "Текстов", находятся в розыске – это Валерий Федоров и Андрей Иносов. На сайте МВД Украины сообщается, что Иносов, которому инкриминируют похищение, пропал в июле 2015 года. В марте 2018 года друзья Сергиенко сообщили, что Иносова задержали в США. Тогдашний заместитель генпрокурора Евгений Енин сказал "Укринформу", что ГПУ надеется на его выдачу Украине. Федоров подозревается в похищении и убийстве, он находится в розыске с июля 2015 года.

Судебный процесс по делу Сергиенко начался в 2016 году, но по разным причинам дело передавалось из одного суда Черкасской области в другой, отмечают "Ґрати". За четыре года сменилось 12 коллегий судей. С февраля 2019 года дело слушает Городищенский районный суд во главе с председательствующей судьей Людмилой Синицей.