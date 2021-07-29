"Все идет к тому, что в заголовки медиа вернутся веерные отключения". Нардеп от "Слуги народа" заявила о срыве подготовки к отопительному сезону

"Сегодня ровно 80 дней до начала отопительного сезона. В стране нет ни угля, ни возможности, чтобы его приобрести. Ремонтная кампания, по сути, сорвана и энергосистема уверенно скатывается в пропасть. Все идет к тому, что в заголовки медиа вернется термин "веерные отключения", – написала она.
По данным Буймистер, ситуация критическая.
"Уже сегодня 12 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ остановлены из-за отсутствия угля и газа. Что будет при первых морозах, страшно и представить. Каждый третий блок государственной "Центрэнерго" сегодня не может работать, потому что на скалах нет угля и денег, чтобы заплатить за газ", – пишет нардеп.
Она сообщила, что "Центрэнерго" обратилась к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой выделить из резервного фонда деньги на закупку угля.
"Сегодняшний кризис и риск веерных отключений – это прямое следствие масштабных злоупотреблений фирм-посредников, которые ограбили генерирующие компании на миллиарды гривен", – заявила Буймистер. По ее информации, четыре – шесть компаний "без рода и племени" вывели с энергорынка "десятки миллиардов гривен, которых было бы достаточно для уверенной подготовки к отопительному сезону".
В структуру "Центрэнерго" входят Трипольская, Змиевская и Углегорская ТЭС. "Центрэнерго" вырабатывает около 8% электроэнергии в Украине и обеспечивает 25% тепловой генерации.
Компания, по информации "Экономической правды", отправила премьер-министру Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и министру энергетики Герману Галущенко письмо, в котором заявила о сложностях при подготовке к отопительному сезону.