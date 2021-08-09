ГК "Нафтогаз України" предложила новый тариф за газ на отопительный сезон

Тариф на газ действует с 1 октября до 30 апреля Фото: depositphotos.com

Особенностями тарифа является необходимость платить за газ равномерными частями каждый месяц. Цена на газ в новом тарифном зафиксирована на уровне 7,96 грн за кубометр с НДС без учета стоимости доставки.

"Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента – в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно – 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа", – уточнили в компании.

Платить за газ нужно не позднее 15 числа.

Тарифный план "Комфортный сезон" действует в течение отопительного сезона, семь полных месяцев с 1 октября до 30 апреля, говорится в сообщении. Переход на новое тарифное предложение возможен при условии отсутствия задолженности у клиента.