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ГК "Нафтогаз України" предложила новый тариф за газ на отопительный сезон

Тариф на газ действует с 1 октября до 30 апреля
Тариф на газ действует с 1 октября до 30 апреля
Фото: depositphotos.com

Газопоставляющая компания (ГК) "Нафтогаз України" с 9 августа предлагает новый тарифный план на отопительный сезон. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Особенностями тарифа является необходимость платить за газ равномерными частями каждый месяц. Цена на газ в новом тарифном зафиксирована на уровне 7,96 грн за кубометр с НДС без учета стоимости доставки.

"Общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента – в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона (в период с октября и до конца апреля). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно – 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа", – уточнили в компании.

Платить за газ нужно не позднее 15 числа.

Тарифный план "Комфортный сезон" действует в течение отопительного сезона, семь полных месяцев с 1 октября до 30 апреля, говорится в сообщении. Переход на новое тарифное предложение возможен при условии отсутствия задолженности у клиента.

Контекст:

ГК "Нафтогаз України" с 1 мая этого года предлагает годовой тарифный план "Фиксированный", цена которого составляет 7,96 грн за кубометр газа.

В апреле тариф "Нафтогазу" на газ для населения составлял 6,86 грн за 1 м³.

2 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал появление годовых контрактов с фиксированной ценой на газ во втором квартале 2021 года. Он должен стать следующим шагом после открытия рынка природного газа в августе 2020 года и защитить население от резких колебаний цен, отмечал глава Кабмина.

5 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила постановление о введении годового тарифа для поставщиков с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года.

7 апреля НКРЭКУ внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа. Поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

На 25 апреля 16 газоснабжающих компаний Украины установили годовой тариф на газ для населения на уровне 7,99 грн за 1 м³. Еще в шести газсбытах стоимость 1 м³ газа варьируется от 10,2 до 13,5 грн.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население может свободно менять поставщика. До 1 августа стоимость газа для бытовых потребителей была единой.

Теги: газ, отопительный сезон, тарифы, ГК Нафтогаз України, цена на газ
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