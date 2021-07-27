В НАК "Нафтогаз України" заявили о коррупционной схеме предыдущего руководства, Витренко пообещал разобраться

"Нафтогаз" благодарен журналистам за освещение этой важной темы. Со своей стороны председатель правления "Нафтогазу" Юрий Витренко на днях уже обращал внимание на спекуляции с перепродажей соответствующих объемов газа. Причина злоупотреблений – не в том, что правительство и регулятор в соответствии с европейской практикой определили, что население по умолчанию должно получать газ по стабильной и приемлемой цене в рамках "годового" продукта, и "Нафтогаз" как национальная компания должен был обеспечить ресурс газа. Проблема в том, на каких именно условиях предыдущее руководство "Нафтогазу" заключило соглашения с поставщиками газа населению, в частности, крупнейшим игроком – компанией "Йе Энергия", которую контролирует господин Фирташ", – сказано в заявлении.

В НАК "Нафтогаз" подчеркнули, что выбранная "Нафтогазом" структура контрактов не содержит четких ограничений по поставкам газа только для нужд населения.

"Привлекает внимание также особый подход прежнего руководства "Нафтогазу" к заключению договора с "Йе Энергия": эта компания получила более выгодную цену, чем другие поставщики газа населению. Анализ договоров между "Нафтогазом" и поставщиками населению свидетельствует: по итогам мая значительное количество газа, отпущенного для нужд населения, оказалась у совершенно других категорий потребителей. Новое руководство "Нафтогазу" не собирается сидеть сложа руки. Совместно с Министерством энергетики Украины, НКРЭКУ и "Оператором ГТС Украины" мы уже наработали новый, оптимальный подход к обеспечению газом бытовых потребителей. Он сделает невозможными злоупотребления и обеспечит ценовую стабильность и равные условия для украинского населения. Детали обнародуем уже скоро", – пообещали в НАК.