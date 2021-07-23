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Минэкономики пересчитало предельные цены на бензин и дизельное топливо, исходя из формулы "Роттердам плюс" – СМИ

Цены выросли на 23 копейки для литра бензина и на 35 копеек для ДТ
Цены выросли на 23 копейки для литра бензина и на 35 копеек – для ДТ
Фото: depositphotos.com

Министерство экономического развития и торговли пересчитало предельные цены на бензин и дизельное топливо, расчетная цена на бензины на конец июля по этой формуле установлена на уровне 26,64 грн/литр, на ДТ – 22,25 грн/литр, сообщило 22 июля министерство на своем сайте. Цены пересчитаны в соответствии с формулой "Роттердам плюс" – цена топлива в порту Роттердама плюс 27 долларов за доставку одной тонны в Украину, подчеркивает "Главком".

Цены выросли на 23 копейки для литра бензина и на 35 копеек – для ДТ.

"Бензиновая" формула является идентичной формуле на уголь "Роттердам плюс", которая действовала с 2016-го по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту "Роттердам плюс" затраты на доставку к потребителю в Украине", – отмечает издание.

Контекст:

Кабинет Министров Украины Украины на заседании 14 мая установил предел наценки на топливо в сетях автозаправочных станций: цена литра дизельного топлива не может вырасти более чем на 7 грн, а бензина – на 5 грн. В Минэкономразвития назвали эту меру временной и вынужденной.

Согласно решению Кабмина, средняя стоимость дизтоплива и бензина определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз України", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ плюс затраты на логистическое обеспечение и другие затраты, согласно внешним экономическим договорам в размере $27/тонна.

Теги: Кабинет Министров, бензин, НАК Нафтогаз, цены, дизельное топливо, Министерство экономического развития и торговли, Роттердам плюс, Минэкономики, цена
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