Компания Ford выпустила духи с запахом бензина

Кроме запаха бензина, духи содержат запах, связанный с салонами автомобилей, и элемент, обеспечивающий запах резины от шин Фото: media.ford.com

В Ford рассказали, что духи были созданы для того, чтобы "доставить удовольствие носу" владельца электромобиля.

По заказу компании был проведен опрос водителей, которые перешли с обычных авто на электрические машины. Результаты опроса показали, что каждый пятый водитель при переходе на электромобиль "больше всего скучает по запаху бензина". При этом почти 70% утверждают, что "в какой-то степени им будет не хватать запаха бензина".

Духи Mach-Eau, кроме запаха бензина, содержат бензальдегид миндаля (запах, связанный с салонами автомобилей), пара-крезол, обеспечивающий запах резины от шин, синий имбирь, лаванду, герань и сандал. Также в композицию включили "животный элемент", чтобы создать "ощущение лошадей" – таким образом компания хотела "подчеркнуть наследие" автомобиля Ford Mustang.