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28 февраля, 2020
 
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"Украли даже духи". В Киеве ограбили квартиру актрисы Полины Василиной

Грабители проникли в квартиру украинской актрисы Полины Василиной в ее отсутствие и вынесли компьютерную технику, деньги, драгоценности и диски с личными архивами.

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После пережитого актриса сняла стресс с помощью танцев
После пережитого актриса сняла стресс с помощью танцев
Фото: vasylyna_apollinariy / Instagram

22-летняя украинская актриса Полина Василина 27 февраля на своей странице в Instagram сообщила, что стала жертвой грабителей.

По словам Василиной, воры вскрыли дверь ее квартиры спустя несколько часов после того, как она ушла из дома, и вынесли компьютерную технику, деньги, драгоценности и жесткие диски с личными архивами. 

Фото: vasylyna_apollinariya's / Instagram
Фото: vasylyna_apollinariya's / Instagram

"Страшно. Украли даже духи! Ты честно зарабатываешь на жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи,  а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Суки! Я желаю, чтобы вам это все вернулось", – написала актриса, обращаясь к грабителям. 

Василина заявила об ограблении в полицию. 

Актриса призналась, что год назад уже пережила подобную ситуацию. "После премьеры фильма меня выследили, взламывали банковские карты, запугивали", – сообщила она. 

После пережитого актриса опубликовала новый пост, заявив, что грабителям не удалось ее запугать. 

"А потом я вытерла слезы и пошла танцевать!" – написала она. Актриса посоветовала подписчикам обращать внимание на двери, поставить качественные замки и сигнализацию. 

Украинская актриса Полина Василина (актерский псевдоним – Василина Аполлинария) родилась в 1998 году в Киеве. Василина является студенткой в Киевского национального университета театра, кино и телевидения.

Начиная с 2017 года актриса снялась в 24 украинских фильмах, среди которых "Бешеная свадьба", "Жена по обмену", "Круты". 

Теги: Киев, Украина, кино, ограбление, актриса
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