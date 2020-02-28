"Украли даже духи". В Киеве ограбили квартиру актрисы Полины Василиной

Грабители проникли в квартиру украинской актрисы Полины Василиной в ее отсутствие и вынесли компьютерную технику, деньги, драгоценности и диски с личными архивами.

22-летняя украинская актриса Полина Василина 27 февраля на своей странице в Instagram сообщила, что стала жертвой грабителей.

По словам Василиной, воры вскрыли дверь ее квартиры спустя несколько часов после того, как она ушла из дома, и вынесли компьютерную технику, деньги, драгоценности и жесткие диски с личными архивами.

Фото: vasylyna_apollinariya's / Instagram



"Страшно. Украли даже духи! Ты честно зарабатываешь на жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи, а потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Суки! Я желаю, чтобы вам это все вернулось", – написала актриса, обращаясь к грабителям.

Василина заявила об ограблении в полицию.

Актриса призналась, что год назад уже пережила подобную ситуацию. "После премьеры фильма меня выследили, взламывали банковские карты, запугивали", – сообщила она.

После пережитого актриса опубликовала новый пост, заявив, что грабителям не удалось ее запугать.

"А потом я вытерла слезы и пошла танцевать!" – написала она. Актриса посоветовала подписчикам обращать внимание на двери, поставить качественные замки и сигнализацию.

Украинская актриса Полина Василина (актерский псевдоним – Василина Аполлинария) родилась в 1998 году в Киеве. Василина является студенткой в Киевского национального университета театра, кино и телевидения.

Начиная с 2017 года актриса снялась в 24 украинских фильмах, среди которых "Бешеная свадьба", "Жена по обмену", "Круты".