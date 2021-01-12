Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука

73-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй заявил, что деньги, вырученные от реализации парфюма с ароматом барсука, будут направлены в фонд защиты животных. Стоимость флакона составляет $500 (примерно 14 тыс. грн).

73-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй совместно с основателем парфюмерного торгового дома Xerjoff итальянцем Серджо Момо выпустил парфюм с ароматом барсука и сандала. Об этом 11 января написало издание Billboard.

Деньги, вырученные от реализации парфюма под названием Save Me, будут направлены в фонд защиты животных. Своим названием аромат обязан одноименному хиту Queen 1980 года.

Презентация парфюма состоялась 8 января. Об этом на своей странице в Instagram сообщил Мэй.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal)

Дизайн флакона парфюма с ароматом барсука выглядит вот так:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Xerjoff (@xerjoff)

Стоимость флакона вместительностью 50 мл с автографом гитариста на сайте парфюмерного дома составляет $500 (примерно 14 тыс. грн).

Брайан Мэй родился в 1947 году в Лондоне. Музыкант является основателем фонда по защите животных Save Me. Музыкальную карьеру Мэй совмещает с активной научной деятельностью.