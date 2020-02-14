Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы

Во время посещения австралийской ветеринарной клиники гитарист группы Queen Брайан Мэй импровизированно сыграл для спасенной из огня коалы соло на гитаре.

Коала по имени Bear выжила во время пожара в Квинсленде фото: brianmayforreal / Instagram

73-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй сыграл на гитаре для австралийской коалы, спасенной во время стихийных пожаров в Квинсленде, короткое соло. Видео, на котором запечатлена реакция животного, музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Услышав новые для себя звуки, флегматичная коала с интересом начала разглядывать инструмент, сидя на плече у музыканта.

Мэй рассказал, что коалу зовут Bear, ее привезли в ветеринарную клинику из Квинсленда – животному удалось спастись во время пожаров, которые бушевали в этом регионе в декабре и январе.

Мэй пообещал держать подписчиков в курсе дальнейшей судьбы своего любимца.

Брайан Мэй родился в 1947 году в Лондоне. Музыкант является основателем фонда по защите животных Save Me. Музыкальную карьеру Мэй совмещает с активной научной деятельностью.