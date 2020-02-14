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14 февраля, 2020
 
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Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы

Во время посещения австралийской ветеринарной клиники гитарист группы Queen Брайан Мэй импровизированно сыграл для спасенной из огня коалы соло на гитаре.

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Коала по имени Bear выжила во время пожара в Квинсленде
Коала по имени Bear выжила во время пожара в Квинсленде
фото: brianmayforreal / Instagram

73-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй сыграл на гитаре для австралийской коалы, спасенной во время стихийных пожаров в Квинсленде, короткое соло. Видео, на котором запечатлена реакция животного, музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.

Услышав новые для себя звуки, флегматичная коала с интересом начала разглядывать инструмент, сидя на плече у музыканта. 

Мэй рассказал, что коалу зовут Bear, ее привезли в ветеринарную клинику из Квинсленда – животному удалось спастись во время пожаров, которые бушевали в этом регионе в декабре и январе. 

Мэй пообещал держать подписчиков в курсе дальнейшей судьбы своего любимца. 

Брайан Мэй родился в 1947 году в Лондоне. Музыкант является основателем фонда по защите животных Save Me. Музыкальную карьеру Мэй совмещает с активной научной деятельностью.

Теги: пожар, Австралия, Queen, коала
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