Гитарист Queen Брайан Мэй сыграл соло для флегматичной коалы

73-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй сыграл на гитаре для австралийской коалы, спасенной во время стихийных пожаров в Квинсленде, короткое соло. Видео, на котором запечатлена реакция животного, музыкант опубликовал на своей странице в Instagram.
Услышав новые для себя звуки, флегматичная коала с интересом начала разглядывать инструмент, сидя на плече у музыканта.
Мэй рассказал, что коалу зовут Bear, ее привезли в ветеринарную клинику из Квинсленда – животному удалось спастись во время пожаров, которые бушевали в этом регионе в декабре и январе.
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A quick resumé of a visit I was determined to make today in beautiful Queensland. Amazing. More later. Bri
Мэй пообещал держать подписчиков в курсе дальнейшей судьбы своего любимца.
Брайан Мэй родился в 1947 году в Лондоне. Музыкант является основателем фонда по защите животных Save Me. Музыкальную карьеру Мэй совмещает с активной научной деятельностью.