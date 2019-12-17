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18 декабря, 2019
 
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Thank God It’s Christmas. Queen выпустила анимационный клип. Видео

Британская группа Queen на своем YouTube-канале презентовала анимационный клип на песню Thank God It’s Christmas 1984 года. Авторы композиции – Брайан Мэй и Роджер Тейлор. Они также являются авторами идеи видео. В ролике показаны зимняя ночь и дом, в котором зажигаются огни. В то же время на скамейке во дворе сидит мужчина, который кормит подошедшую к нему лису. "По иронии судьбы Рождество для многих из нас – очень напряженное время. Столько эмоций, радостных воспоминаний о прошедшем Рождестве, восхищенных детей и ответственных взрослых или родителей. Большое облегчение, когда это наконец происходит", – сказал Тейлор. "Видео идет немного дальше и включает в себя тонкое напоминание о том, что мы, люди, должны чувствовать ответственность за благополучие всех существ на Земле – не только ради нашей собственной выгоды и благополучия наших внуков, но и из уважения прав самих животных", – отметил Мэй. Трек Thank God It’s Christmas вошел в сборник Greatest Hits III группы Queen.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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В ролике показана зимняя ночь и люди, занятые своими делами
В ролике показана зимняя ночь и люди, занятые своими делами
Скриншот: Queen Official / YouTube

видео

Видео: Queen Official / YouTube
Теги: Queen, видео, клип
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