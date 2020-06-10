"Я шокирован". Брайан Мэй назван лучшим рок-гитаристом современности

72-летний гитарист группы Queen Брайан Мэй получил титул лучшего гитариста современности по версии профильного журнала Total Guitar. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав скриншот статьи.
Редакция издания подготовила список из 170 музыкантов, предложив читателям в режиме онлайн-голосования выбрать самого лучшего. Гитаристы были распределены по категориям, которые включали классический рок, блюз, хэви-метал, шред, инди и "лучший гитарист нашего времени".
"Я потерял дар речи. Я шокирован. Должен сказать, что это совершенно неожиданно. Я глубоко тронут, что люди так относятся ко мне. Я никогда не буду претендовать на звание великого гитариста в смысле виртуоза. Я просто пытаюсь играть от души, вот и все", – прокомментировал победу Мэй.
По словам гитариста, для него примером в профессии является гитарист Джимми Хендрикс, которого в 2009 году журнал Time назвал "величайшим гитаристом всех времен".
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Still speechless ! But I’m happy I can inspire such works in talented people. Keep swiping, folks, to share some gems - and sometimes I feel some of you artists know me in ways that I don’t know myself. Thanks for the lovely compliments. Thanks @sarah_rugg for finding some of these - and the second artwork in this series is by @elisa.kent_draws - lovely ! If I missed any other credits off please tell me. And BIG THANKS to you readers of TOTAL GUITAR for voting me to #1 !!! Bri
Брайан Мэй родился в 1947 году в Лондоне. Музыкант является основателем фонда по защите животных Save Me. Музыкальную карьеру Мэй совмещает с активной научной деятельностью.
Guitar World – ежемесячный музыкальный журнал для гитаристов. Первый номер журнала вышел в июле 1980 года.