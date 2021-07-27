Витренко предполагает, что "Нафтогаз" мог получить убытки на сумму более 100 млрд гривен

В 2020 году "Нафтогаз" понес убытки в размере почти $700 млн Фото: epravda.com.ua

"Сейчас идет дискуссия по поводу отражения в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАК, до 105 млрд гривен", – пояснил Витренко.

По его словам, речь идет об отражении финансового состояния предприятий АО "Теплокоммунэнерго" и о задолженности компании перед "Укрнафтой" за отобранный газ.

"Теплокоммунэнерго могло не позволить на момент составления отчетности за первый квартал 2021 года рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ [...] "Укрнафта" потребует его [газ] вернуть, есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене", – сказал глава правления "Нафтогазу".

Он подчеркнул, что необходимо использовать отчетность, проверенную аудитом.

"Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом", – подытожил Витренко.