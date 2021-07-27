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Витренко предполагает, что "Нафтогаз" мог получить убытки на сумму более 100 млрд гривен

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В 2020 году "Нафтогаз" понес убытки в размере почти $700 млн
В 2020 году "Нафтогаз" понес убытки в размере почти $700 млн
Фото: epravda.com.ua

Аудиторы не проверили отчетность НАК "Нафтогаз України" за первый квартал 2021 года. Об этом сказал глава правления компании Юрий Витренко в интервью "РБК-Украина", которое опубликовано 27 июля.

"Сейчас идет дискуссия по поводу отражения в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАК, до 105 млрд гривен", – пояснил Витренко.

По его словам, речь идет об отражении финансового состояния предприятий АО "Теплокоммунэнерго" и о задолженности компании перед "Укрнафтой" за отобранный газ.

еплокоммунэнерго могло не позволить на момент составления отчетности за первый квартал 2021 года рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ [...] "Укрнафта" потребует его [газ] вернуть, есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене", – сказал глава правления "Нафтогазу".

Он подчеркнул, что необходимо использовать отчетность, проверенную аудитом.

"Иначе реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом", – подытожил Витренко.

Контекст:

По данным KyivPost, в 2020 году "Нафтогаз" понес убытки в размере почти $700 млн. "Экономическая правда" сообщала об убытках на уровне 36,93 млрд грн (более $1 млрд).

Несмотря на это, набсовету и правлению НАК "Нафтогаз" в 2021 году выплатили $30 млн бонусов. Деньги получили шесть топ-менеджеров, бывшему главе "Нафтогазу" Андрею Коболеву выплатили $12,7 млн. 

Теги: газ, НАК Нафтогаз, прибыль, убытки, финансы, Юрий Витренко, аудиторы
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