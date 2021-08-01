Витренко рассказал, как можно снизить цену газа в Украине

"Для этого необходимо сделать так, чтобы или в Украине было больше газа, чем мы потребляем, газ собственной добычи, или газ через Украину заходил, а затем шел в Европу", – сказал Витренко.

Он добавил, что это должен быть газ не только из России, но и из других стран Востока.

"Чтобы Украина была таким настоящим физическим хабом – это тоже то, над чем мы работаем", – отметил Витренко.

По его словам, цена в Украине установлена на уровне импортного паритета и составляет около 15 грн за кубометр, так как "мы физически импортируем газ".