Украина не рассматривает вариант прямой закупки российского газа – Витренко

"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать", – сказал глава НАК.

По словам Витренко, за год в стране добывают примерно 20 млрд м3, а вся Украина потребляет около 30 млрд м3 газа.

"Соответственно, 10 млрд м3 мы импортируем. Но при этом, если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую", – отметил председатель правления "Нафтогазу".

Витренко добавил, что Украина должна увеличить добычу газа, чтобы его было больше, чем нужно всем потребителям.

"Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное – это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа… Украина имеет возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как из источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно", – подчеркнул Витренко.