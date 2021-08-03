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После введения годового тарифа новыми клиентами ГК "Нафтогаз України" стали более 150 тыс. домохозяйств

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"Нафтогаз" назвал самым выгодным свой годовой тариф на газ для населения
"Нафтогаз" назвал самым выгодным свой годовой тариф на газ для населения
Фото: depositphotos.com

С 1 мая по 31 июля газоснабжающая компания (ГК) "Нафтогаз України" подключила более 150 тыс. новых клиентов на условиях годового тарифного плана "Фиксированный", цена которого составляет 7,96 грн за кубометр газа. Об этом сообщается на сайте ГК 3 августа.

Кроме цены, на выбор клиентов влияют также простота процесса смены поставщика газа и удобство онлайн-сервисов, отметила директор по маркетингу "Нафтогазу" Анна Швед.

В настоящее время ГК "Нафтогаз України" обслуживает более 1,6 млн клиентов (включая клиентов поставщика "последней надежды"), что равно 13,5% розничного рынка, подчеркнули в компании.

Контекст:

2 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал появление годовых контрактов с фиксированной ценой на газ во втором квартале 2021 года. Он должен стать следующим шагом после открытия рынка природного газа в августе 2020 года и защитить население от резких колебаний цен, отмечал глава Кабмина.

5 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила постановление о введении годового тарифа для поставщиков с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года.

7 апреля НКРЭКУ внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа. С 1 мая по умолчанию введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. В то же время газсбыты могут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.

Специализированный сайт "ГазПравда" писал, что годовой фиксированный тариф ГК "Нафтогаз України" составляет 7,96 грн за м³. Годовые цены остальных компаний колеблются от 7,80 грн до 13,50 грн за кубометр.

Шмыгаль говорил 18 июня, что несмотря на значительные колебания цен, повышение стоимости газа в годовом тарифе "Нафтогазу" для населения не предвидится.

Теги: Украина, тарифы, население, ГК Нафтогаз України, цена на газ, цена
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