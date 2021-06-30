Месячные предложения газсбытов в июле подорожали, цена газа в годовом тарифе не изменилась

В июле месячные предложения газсбытов варьируются от 7,99 грн до 15,5 грн за 1 м³ газа Фото: depositphotos.com

В июле месячные предложения газсбытов варьируются от 7,99 грн до 15,5 грн за 1 м³, годовые предложения, как и в предыдущие два месяца, – от 7,80 грн до 13,50 грн за 1 м³ газа (большинство – до 9 грн за 1 м³).

Самую низкую цену на газ (7,99 грн за 1 м³) в июле установили 19 газоснабжающих компаний, 17 из них – на уровне годового тарифа. Самая высокая стоимость газа в ООО "ТАС Енергія країни".

Как отмечала "ГазПравда", месячные предложения газсбытов в июне составляли от 7,99 грн до 11,89 грн за 1 м³.

Издание со ссылкой на специалистов подчеркивает, что месячные цены на природный газ в июле выросли из-за сезонных факторов, в частности – высокого спроса, низких запасов в хранилищах, а также через искусственно созданный РФ дефицит на рынке газа в Европе.