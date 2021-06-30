Месячные предложения газсбытов в июле подорожали, цена газа в годовом тарифе не изменилась

В июле месячные предложения газсбытов варьируются от 7,99 грн до 15,5 грн за 1 м³, годовые предложения, как и в предыдущие два месяца, – от 7,80 грн до 13,50 грн за 1 м³ газа (большинство – до 9 грн за 1 м³).
Самую низкую цену на газ (7,99 грн за 1 м³) в июле установили 19 газоснабжающих компаний, 17 из них – на уровне годового тарифа. Самая высокая стоимость газа в ООО "ТАС Енергія країни".
Как отмечала "ГазПравда", месячные предложения газсбытов в июне составляли от 7,99 грн до 11,89 грн за 1 м³.
Издание со ссылкой на специалистов подчеркивает, что месячные цены на природный газ в июле выросли из-за сезонных факторов, в частности – высокого спроса, низких запасов в хранилищах, а также через искусственно созданный РФ дефицит на рынке газа в Европе.
2 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал появление годовых контрактов с фиксированной ценой на газ во втором квартале 2021 года. Он должен стать следующим шагом после открытия рынка природного газа в августе 2020 года и защитить население от резких колебаний цен, отмечал глава Кабмина.
5 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила постановление о введении годового тарифа для поставщиков с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года.
7 апреля НКРЭКУ внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа. С 1 мая по умолчанию введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. В то же время газсбыты могут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.
Шмыгаль говорил 18 июня, что несмотря на значительные колебания цен, повышение цены газа в годовом тарифе "Нафтогазу" для населения не предвидится.