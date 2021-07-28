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Экономист Кухар заявил, что уволенный менеджмент НАК "Нафтогаз" продавал дешевый газ для населения Фирташу

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Михаил Кухар: Льготная цена. В условиях безудержного роста мировых цен. Для населения&hellip; А получилось для коммерческих клиентов Фирташа
Михаил Кухар: Льготная цена. В условиях безудержного роста мировых цен. Для населения… А получилось – для коммерческих клиентов Фирташа
Фото: Kukhar Mykhailo / Facebook

Уволенная команда менеджеров НАК "Нафтогаз України" позволила компании Дмитрия Фирташа заработать на перепродаже бизнесу дешевого газа украинской добычи, который предназначался только для населения. В результате в сентябре "льготного" газа для украинцев уже не будет, написал в Facebook главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

"В марте этого года, когда стало ясно, что "европейскую" цену выше $300 население "не потянет", Зеленский спросил у [тогдашнего главы НАК Андрея] Коболева: "Что делать?" И ответ был найден: "сбить" цену на внутреннем рынке с 10 грн до 7,40–7,80 грн за счет "местной добычи", – написал Кухар.

Он отметил, что при этом компания Фирташа "Йе Энергия", на которую приходится 70% поставок газа бытовым потребителям, заключила с "Нафтогазом" договор, согласно которому могла перепродавать купленный у НАК по низкой цене газ для населения бизнесу по рыночным ценам.

"Облгазы Фирташа", которые контролируют на самом деле 70% поставок населению, получают 81% газа для него и… прогнозируемо 11% + от этого объема (который для них избыточен изначально) – продают на "коммерческом рынке". То есть по 10 грн + промышленным предприятиям. Получается "суперприбыль" в проекте, который президент [Владимир] Зеленский придумал при помощи своих советников и одобрил лично. Льготная цена. В условиях безудержного роста мировых цен. Для населения… А получилось – для коммерческих клиентов Фирташа", – объяснил Кухар.

https://www.facebook.com/kukhar.mikhailo/posts/4454837211207499


Теги: Дмитрий Фирташ, НАК Нафтогаз, цена на газ, цена, Михаил Кухар
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