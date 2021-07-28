Набсовет НАК "Нафтогаз", не дожидаясь конца года, определил премии для четырех членов правления за работу в 2021 году – СМИ

Результаты работы во втором полугодии наблюдательный совет еще будет оценивать, пока они не учитываются, подчеркивается в решении Фото: epravda.com.ua

Агентство отмечает, что речь идет о премиях членам правления НАК Отто Арнолду Ватерландеру, Петрусю Стефанусу ван Дриле, Сергею Переломе и Ярославу Теклюку.

"Кроме того, наблюдательный совет принял решение, что компания должна утвердить общие условия банковской гарантии как механизм обеспечения выполнения ею обязательств по выплате премий по итогам работы за год, премий за реализацию целей в среднесрочных проектах, а также объемов выходного пособия в соответствии с условиями трудовых договоров для вышеупомянутых членов правления", – цитирует УНИАН документ, полученный в ответ на информационный запрос в НАК.

Общая сумма премий составляет около 126 млн грн. Вместе с суммой потенциального выходного пособия компания должна сейчас выделить для покрытия выплат безотзывной банковской гарантией около 215 млн грн до налогообложения (около 173 млн грн после налогообложения). Банковскую гарантию нужно осуществить 15 декабря 2021 года, но если трудовой договор с сотрудником прекратится раньше, то в течение 2021 года.

Результаты работы во втором полугодии наблюдательный совет еще будет оценивать –пока они не учитываются, подчеркивается в решении.

"То есть логично предположить, что наблюдательный совет может определить премии за работу соответствующих членов правления во втором полугодии 2021 года или по итогам работы за 2021 год. Также отмечается, что в премии за реализацию целей в среднесрочных проектах не учитываются результаты деятельности в течение оставшейся части 2021 года и в 2022 году. Следовательно, возможно принятие решений со стороны наблюдательного совета относительно предоставления и таких премий", – сказано в ответе на запрос.

УНИАН делает вывод, что рассматривать вопрос о выполнении этого решения наблюдательного совета нужно, учитывая ряд фактов.

"До сих пор не утверждено положение о вознаграждении членов исполнительного органа компании; размер премий определен по итогам работы за 2021 год, хотя он еще не закончился; финансовая отчетность за I полугодие 2021 года еще не готова; другие работники НАК не имеют схожих условий вознаграждения; в финплане "Нафтогазу" не заложена сумма для обеспечения такой банковской гарантии", – указал автор материала.