Эксперт: Производители электроэнергии "подстраховались" и начали импорт угля до начала отопительного сезона. Это хорошо

Сергей Чех об импорте угля: Хоть кто-то в этой стране должен думать наперед, а не только тушить пожары Фото: reform.energy

Об этом он написал в Facebook 12 августа.

В подготовке к отопительному сезону в Украине, по его мнению, сейчас важны несколько обстоятельств.

"Первое. Производители электроэнергии уже сейчас "подстраховались" и начали импорт угля из-за рубежа. В августе, то есть заблаговременно, до начала отопительного сезона. Это хорошо. Второе. Через пиковое потребление электроэнергии не хватает украинского топлива, поэтому дальнейший импорт угля позволит решить проблему с его нехваткой на складах ТЭС. Собственно, хоть кто-то в этой стране должен думать наперед, а не только тушить пожары", – написал он.

По мнению эксперта, есть основания полагать, что эти факторы помогут обеспечить стабильность энергосистемы и "пройти зиму" без ограничений.