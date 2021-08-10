ДТЭК начал импортировать уголь

Собственная добыча угля "ДТЭК Энерго" в этом году составила уже 10 млн тонн Фото: energo.dtek.com

"На сегодняшний день мы ведем переговоры с поставщиками из Польши, Казахстана, а также США. Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судами партий из США. Поэтому, как видим, первые поставки угля для нужд генерации будут в Украине уже в самое ближайшее время", – рассказал гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

На собственных шахтах компания за первые семь месяцев 2021 года добыла 10 млн тонн газового угля.

В ДТЭК назвали своим приоритетом обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона, несмотря на кризис, сложившийся на рынке электроэнергии.