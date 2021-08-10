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ДТЭК начал импортировать уголь

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Собственная добыча угля "ДТЭК Энерго" в этом году составила уже 10 млн тонн
Собственная добыча угля "ДТЭК Энерго" в этом году составила уже 10 млн тонн
Фото: energo.dtek.com

Компания "ДТЭК Энерго" в рамках подготовки к отопительному сезону начала импортировать уголь из Польши и Казахстана, также ведутся переговоры с США. Об этом пресс-служба фирмы сообщила в Facebook 10 августа.

"На сегодняшний день мы ведем переговоры с поставщиками из Польши, Казахстана, а также США. Несмотря на повышенный спрос на уголь на мировых рынках, мы фактически уже начинаем его импорт. Первая партия из Казахстана уже в пути. На следующей неделе ожидаем начало поставок угля из Польши. Также ведем переговоры о поставке судами партий из США. Поэтому, как видим, первые поставки угля для нужд генерации будут в Украине уже в самое ближайшее время", – рассказал гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев. 

На собственных шахтах компания за первые семь месяцев 2021 года добыла 10 млн тонн газового угля. 

В ДТЭК назвали своим приоритетом обеспечение стабильного прохождения отопительного сезона, несмотря на кризис, сложившийся на рынке электроэнергии. 

https://www.facebook.com/DTEKEnergo/posts/193612839459548

Контекст:

По состоянию на 9 августа на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится более 510 тыс. тонн угля. Их запасы пополняются на ежедневной основе, говорится на сайте компании. 

Теги: США, Украина, Польша, Казахстан, уголь, импорт, переговоры, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС
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