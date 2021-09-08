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ДЕНЬГИ

"Тарифы ударят по всем". Ассоциация городов во главе с Кличко предложила правительству пакет мер по сдерживанию цен на отопление и воду

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Виталий Кличко: Нужно определить справедливый, прозрачный и единый механизм компенсации для всех общин не "бартером", а деньгами
Виталий Кличко: Нужно определить справедливый, прозрачный и единый механизм компенсации для всех общин – не "бартером", а деньгами
Фото: пресс-служба Виталия Кличко

Ассоциация городов Украины (АГУ), которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, обратилась к президенту, правительству и парламенту с предложениями, как не допустить срыва отопительного сезона, сообщил 8 сентября сайт АГУ.

В АГУ предупредили, что в отопительный сезон цена газа для населения должна увеличиться с 4 до 7,6 грн, а для учреждений бюджетной сферы – с 7 до 20 грн за 1 м3 – к этому нужно будет прибавить стоимость распределения газа и другие расходы.

"Все понимают, что у людей нет средств, чтобы оплачивать такие высокие тарифы. А их сохранение на уровне прошлого отопительного сезона для населения и бюджетной сферы потребует от органов местного самоуправления дополнительно огромной суммы – 25 млрд грн", – сказал Кличко.

В ассоциации подчеркнули, что для сохранения тарифов на тепло и горячую воду на прежнем уровне и для стабильного прохождения отопительного сезона центральная власть должна предоставить местным общинам справедливую компенсацию. В частности, общинам нужно выделить субвенцию из госбюджета на погашение разницы в тарифах за 2016–2021 годы в объеме 37 млрд грн, а также направить дополнительную целевую субвенцию на ремонт улиц и дорог в объеме 10 млрд грн.

Также АГУ предложила увеличить на 5% нормативы зачисления налога на доходы физлиц в местные бюджеты, уменьшить объемы реверсной дотации до 20% и увеличить базовую дотацию до 100%. Одновременно, по мнению членов ассоциации, должен быть увеличен объем Государственного фонда регионального развития до 3% госбюджета, а 50% этих средств нужно направить общинам.

В АГУ подчеркнули, что до начала отопительного сезона нужно немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 общинах, разблокировав счета предприятий, арестованных из-за задолженности по оплате за природный газ и его распределение. Также, считают в организации, необходимо устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа, в частности – по срокам оплаты предприятий за потребленный газ и штрафных санкций.

Центральная власть должна зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 м3, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение в том числе больниц, школ, детских садов и других объектов социальной сферы, сказано в заявлении.

В АГУ отметили, что компенсация местным бюджетам должна быть справедливой.

"Нужно определить справедливый, прозрачный и единый механизм компенсации для всех общин – не "бартером", а деньгами. Потому что не могут некоторые города получить компенсацию в каком-либо виде (финансированием определенных объектов, например), а другие – нет. Тарифы ударят абсолютно по всем, и мы должны позаботиться обо всех общинах и их жителях", – заявил Кличко.

Теги: Виталий Кличко, налоги, госбюджет, бюджет, отопление, отопительный сезон, самоуправление, водоснабжение, тарифы, деньги, Ассоциация городов Украины, регионы, теплоснабжение, субвенция, природный газ, цена, компенсация
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