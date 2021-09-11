Россия шантажирует Европу поставками газа, требуя разрешить запуск "Северного потока – 2" – Витренко

Витренко: Сейчас Россия шантажирует Европу. Они говорят: "Вы этой зимой газа не получите, если не дадите газопроводу начать работать" Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

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"[Nord Stream 2 AG] не отвечает как букве европейского законодательства, так и его духу. Это просто как черное и белое. [...] Сейчас понятно: они не выполняют европейское законодательство. Сейчас Россия шантажирует Европу. Они говорят: "Нам плевать, отвечает или нет, вы этой зимой газа не получите, если не дадите газопроводу начать работать", – рассказал Витренко.

Он отметил, что Украина будет наблюдать за ситуацией с поставками газа, так как зависит от этого, покупая газ на европейском рынке.

"Прямо сейчас что правительства Германии и США конкретно делают с этим конкретным фактом? Кроме заявлений. Что Европа будет делать этой зимой? Nord Stream 2 AG не выполняет норм европейского законодательства, резервы газа на историческом минимуме в Европе и Россия шантажирует. Возможно, впервые в истории Германия все-таки ощутит, что такое, когда газ используется как геополитическое оружие против Германии, против таких фундаментальных основ немецкого общества, как верховенство права, в частности", – добавил Витренко.

Он не уточнил, какие именно требования законодательства ЕС не выполняет Nord Stream 2 AG, но глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который выступал после Витренко, пояснил, что речь идет об анбандлинге – внутренней реорганизации, после которой оператор транспортной системы должен быть отделен в независимую компанию. Такую процедуру, в частности, проводили в "Нафтогазі".

"Газпром" должен провести анбандлинг. Этого требует Третья европейская директива. Это сейчас рассматривается в судах, и мы увидим, выполнит ли "Газпром" условие по анбандлингу. Это очень важное условие, которое должно быть выполнено, чтобы газопровод начал работать", – сказал Ишингер.