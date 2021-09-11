Маркарова считает, что запуск "Северного потока – 2" еще может быть остановлен

Маркарова о "Северном потоке – 2": Даже если он будет на 100% достроен, есть еще вопросы сертификации Скриншот: Європейська правда / Facebook

"Я бы так пока не говорила", – сказала она, отвечая на реплику журналиста, который отметил, что газопровод не удалось остановить.

Он спросил, есть ли шансы на то, что запуск "Северного потока – 2" остановят.

"Первое: мы считаем, что "Северный поток" – это оружие. Наша точка зрения не изменилась. Более того, Соединенные Штаты считают, что "Северный поток" – это плохой поток. Второе: остаются санкции абсолютно на все российские компании, российские суда. Более того , мы постоянно предоставляем дополнительную информацию нашим партнерам и коллегам здесь, и дополнительные санкции каждые три месяца должны пересматриваться и вводиться. [...] Мы сейчас активно работаем с США, коллеги дома работают с нашими коллегами из Германии. Даже если он будет на 100% достроен, есть еще другие вопросы – вопросы сертификации и так далее", – ответила Маркарова.

Дипломат вспомнила о совместном заявлении президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель по итогам их встречи в Вашингтоне. Она подчеркнула, что в документ указано: Украина должна оставаться транзитным государством.

"Мы сейчас будем активно сотрудничать с двумя спецпредставителями [Германии и США], чтобы представить свою позицию и обсудить, что именно должно быть сделано для того, чтобы эти заявления имели также практическое наполнение. Конечно, это будет сложный вопрос – потому что Россия не для того строит "Северный поток". Но я бы не говорила, что вопрос остаточно решен.