Вопрос "Северного потока – 2" логично рассматривать в рамках нормандского формата – Ермак

Ермак: Я считаю, что есть полная возможность у наших коллег поддержать позицию Украины относительно рассмотрения этого вопроса в нормандском формате Фото: president.gov.ua

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Больше семи лет продолжается война на востоке Украины, и поэтому мы рассматриваем вопрос "Северного потока" исключительно как вопрос общей безопасности Украины. [...] Я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций нормандского формата. Мы считаем абсолютно логичным, чтобы к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта – к нормандскому формату было бы логично добавить рассмотрение и этих вопросов. Потому что я считаю, что продолжение транзита газа является очень серьезным предохранителем в том числе от масштабной агрессии Российской Федерации против Украины", – сказал он.

Ермак считает, что коллеги Украины по нормандскому формату имеют возможность поддержать это предложение.

"Возвращаясь к общеполитическому вопросу "Северного потока – 2": я считаю, что есть полная возможность у наших коллег поддержать позицию Украины относительно рассмотрения этого вопроса в нормандском формате, присоединения [США к переговорам]. Вчера тут прозвучали слова госпожи [замгоссекретаря США Виктории] Нуланд, что США готовы в любой форме присоединиться к урегулированию конфликта. Нужно сегодня быть открытыми, говорить об этом и осознавать все риски, которые сегодня существуют, а они абсолютно не экономического характера", – добавил глава ОП.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал 12 июля во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, что "Северный поток – 2" – это "большая угроза, которая умело прячется под маской экономического проекта". По его мнению, газопровод несет потенциальную угрозу всей Европе и должен обсуждаться на нормандском саммите.

Меркель тогда отметила, что Берлин серьезно относится к опасениям Украины из-за газопровода, а президент РФ Владимир Путин заявил, что нормандский формат "не имеет ничего общего с такими коммерческими проектами, как "Северный поток", "Северный поток – 2".