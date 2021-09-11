"Северный поток – 2" становится символом западной коррупции – Витренко

"Мировые лидеры могли бы сделать что-то, но в основном ничего не происходит. "Газпром" пока является единственной компанией, которая имеет доступ к украинской ГТС. Это влияет на конкуренцию в Европе. Мы можем говорить о нарушении контракта. К сожалению для Украины, проблемы с "Северным потоком – 2" – это становится символом западной коррупции", – сказал глава "Нафтогазу".
Витренко подчеркнул, что это вопрос безопасности Украины.
"Если говорить о перспективах, что Путин может коррумпировать европейских политиков и убедить их в том, что он может делать что хочет, – тогда что?" – добавил Витренко.
Он призвал США усилить санкции против газопровода.
"Компании, которые подпадали под санкции, прекратили его строительство. Если правительство США введет такие санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ через этот трубопровод. Таким образом, он не будет работоспособен. Мы считаем, что санкции нужно не смягчить, их надо усилить", – добавил глава НАК.
30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".
Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщал в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.