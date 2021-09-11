"Северный поток – 2" становится символом западной коррупции – Витренко

Витренко: "Газпром" пока является единственной компанией, которая имеет доступ к украинской ГТС. Это влияет на конкуренцию в Европе Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

"Мировые лидеры могли бы сделать что-то, но в основном ничего не происходит. "Газпром" пока является единственной компанией, которая имеет доступ к украинской ГТС. Это влияет на конкуренцию в Европе. Мы можем говорить о нарушении контракта. К сожалению для Украины, проблемы с "Северным потоком – 2" – это становится символом западной коррупции", – сказал глава "Нафтогазу".

Витренко подчеркнул, что это вопрос безопасности Украины.

"Если говорить о перспективах, что Путин может коррумпировать европейских политиков и убедить их в том, что он может делать что хочет, – тогда что?" – добавил Витренко.

Он призвал США усилить санкции против газопровода.

"Компании, которые подпадали под санкции, прекратили его строительство. Если правительство США введет такие санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ через этот трубопровод. Таким образом, он не будет работоспособен. Мы считаем, что санкции нужно не смягчить, их надо усилить", – добавил глава НАК.