Шмыгаль: "Северный поток – 2" – один из видов гибридной атаки на Украину, Польшу и Европу

Шмыгаль заявил о важности совместных шагов по безопасности в регионе Фото: kmu.gov.ua

"Конечно, "Северный поток – 2". Украина и я лично считаю его одним из видов гибридного оружия и гибридной атаки на Украину, Польшу, на Европу. В частности, и то, что этот инструмент гибридной войны будет использован рано или поздно против Европы, а не только против Украины и Польши, – это также факт, с которым трудно спорить", – сказал он.

Шмыгаль заявил о важности совместных шагов по безопасности в регионе.