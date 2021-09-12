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Шмыгаль: "Северный поток – 2" – один из видов гибридной атаки на Украину, Польшу и Европу

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Шмыгаль заявил о важности совместных шагов по безопасности в регионе
Шмыгаль заявил о важности совместных шагов по безопасности в регионе
Фото: kmu.gov.ua

Газопровод "Северный поток – 2" является одним из видов гибридных атак на Украину. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на экономическом форуме в польском Карпаче 9 сентября, видео его выступления опубликовано на странице в Facebook.

"Конечно, "Северный поток – 2". Украина и я лично считаю его одним из видов гибридного оружия и гибридной атаки на Украину, Польшу, на Европу. В частности, и то, что этот инструмент гибридной войны будет использован рано или поздно против Европы, а не только против Украины и Польши, – это также факт, с которым трудно спорить", – сказал он.

Шмыгаль заявил о важности совместных шагов по безопасности в регионе.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/266325365173523/

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Его строительство полностью завершено, заявила российская корпорация "Газпром" 10 сентября. Однако газопровод еще не сертифицирован. Процедура предусматривает, что запуск "Северного потока – 2" должна одобрить Еврокомиссия, говорил глава НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности ЕвропыГермания настаивала на завершении строительства.

С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины". Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая является партнером "Газпрома" и одним из инвесторов "Северного потока – 2", Райнер Зеле говорил в конце августа, что поставки газа по трубопроводу в Европу начнутся до конца годаПо данным Bloomberg, "Газпром" планирует начать поставки газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Польша, газ, Северный поток – 2, Денис Шмыгаль
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