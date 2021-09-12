Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером российского газа после 2024 года

"Мы озабочены тем, чтобы Украина оставалась транзитным партнером для прохода российского природного газа. Наше соглашение с Соединенными Штатами направлено на создание безопасной возможности того, чтобы Украина была транзитером и после 2024 года. Эта тема, безусловно, останется в повестке дня", – сказала Меркель.

По ее словам, "Северный поток – 2" нельзя использовать для гибридной войны.

"Мы обязались внести свой вклад в обеспечение того, чтобы Украина оставалась транзитной страной", – сообщила немецкий канцлер.

Моравецкий, в свою очередь, отметил, что договоренности между Германией, США и Украиной стратегически очень важны.

"Гарантия на транзит газа через Украину в Западную Европу снизит вероятность шантажа со стороны России. То же самое касается и политического шантажа", – добавил польский премьер.