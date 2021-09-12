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Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером российского газа после 2024 года

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"Северный поток 2" нельзя использовать для гибридной войны, считает Меркель
"Северный поток – 2" нельзя использовать для гибридной войны, считает Меркель
Фото: ЕРА

Украина должна остаться транзитной страной для газа из России после 2024 года, когда закончится срок действия соглашения о транзите между двумя странами. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 11 сентября на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве. Стенограмму выступления Меркель и Моравецкого опубликовала пресс-служба немецкого канцлера.

"Мы озабочены тем, чтобы Украина оставалась транзитным партнером для прохода российского природного газа. Наше соглашение с Соединенными Штатами направлено на создание безопасной возможности того, чтобы Украина была транзитером и после 2024 года. Эта тема, безусловно, останется в повестке дня", – сказала Меркель.

По ее словам, "Северный поток – 2" нельзя использовать для гибридной войны. 

"Мы обязались внести свой вклад в обеспечение того, чтобы Украина оставалась транзитной страной", – сообщила немецкий канцлер.

Моравецкий, в свою очередь, отметил, что договоренности между Германией, США и Украиной стратегически очень важны. 

"Гарантия на транзит газа через Украину в Западную Европу снизит вероятность шантажа со стороны России. То же самое касается и политического шантажа", – добавил польский премьер.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет. Минимально гарантированная прокачка по новому договору "качай или плати" составляет 65 млрд м³ газа в первый год и по 40 млрд м³ в последующие четыре. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что в рамках пятилетнего контракта по транзиту газа Украина получит более $7 млрд.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – это самый низкий показатель за семь лет, сообщали 2 января 2021 года в ООО "Оператор ГТС Украины".

Глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон сообщал в апреле, что "Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину – после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы.

Теги: Россия, США, Германия, Ангела Меркель, Польша, транзит, Варшава, шантаж, Северный поток – 2, Матеуш Моравецкий, соглашение
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