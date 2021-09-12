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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Чубаров: Любые приглашения Путина к тем или иным формам диалога – это содействие новой агрессии РФ

Меркель и Макрон предлагали провести саммит ЕС с Путиным
Меркель и Макрон предлагали провести саммит ЕС с Путиным
Фото: EPA

Любые приглашения президента РФ Владимира Путина к тем или иным формам диалога являются содействием новой агрессии России. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью "Главкому", которое вышло 8 сентября.

Он отметил, что после начала работы Крымской платформы государства должны перейти к практическим шагам. Их, по его словам, нужно обсуждать, а затем выполнять.

"Некоторые вместо того, чтобы приглашать Путина на дополнительные консультации и диалоги, вместо того, чтобы давать зеленый свет "Северному потоку – 2", должны идти на жесткие шаги. Об этом нужно говорить открыто. Что любые приглашения Путина к тем или иным формам диалога – это содействие новой агрессии России как против Крыма, так и в целом против Украины и других государств", – сказал глава Меджлиса.

Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году. В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

23 июня 2021 года СМИ сообщили о желании канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС, который проходил в Брюсселе 24–25 июня.

На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз "должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом". Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц, а также, по данным СМИ, представители Дании, Италии и Болгарии.

Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.

Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

В МИД РФ назвали Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией" и заявили, что участие других стран в инициативе "неизбежно отразится на наших отношениях".

Украинские власти отмечали, что Россия препятствовала проведению саммита Крымской платформы. По данным СНБО Украины, из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что в Киеве "реакцией российской стороны удовлетворены".

Комментируя противодействие РФ Крымской платформе, Зеленский заявил, что давление было на уровне лидеров стран.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Меджлис, Рефат Чубаров, оккупация, саммит ЕС, Северный поток – 2, Крымская платформа
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