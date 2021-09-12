Чубаров: Любые приглашения Путина к тем или иным формам диалога – это содействие новой агрессии РФ

Он отметил, что после начала работы Крымской платформы государства должны перейти к практическим шагам. Их, по его словам, нужно обсуждать, а затем выполнять.

"Некоторые вместо того, чтобы приглашать Путина на дополнительные консультации и диалоги, вместо того, чтобы давать зеленый свет "Северному потоку – 2", должны идти на жесткие шаги. Об этом нужно говорить открыто. Что любые приглашения Путина к тем или иным формам диалога – это содействие новой агрессии России как против Крыма, так и в целом против Украины и других государств", – сказал глава Меджлиса.

Саммиты Россия – ЕС прекратились после оккупации Крыма в 2014 году. В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест российского оппозиционера Алексея Навального.

23 июня 2021 года СМИ сообщили о желании канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС, который проходил в Брюсселе 24–25 июня.

На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз "должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом". Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц, а также, по данным СМИ, представители Дании, Италии и Болгарии.

Кремль позитивно отнесся к инициативе Меркель о возобновлении диалога.

Однако практически половина стран – членов ЕС выразили резкое неодобрение этой идеи. МИД Украины вызвал послов Германии и Франции из-за этой инициативы.