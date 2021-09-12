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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Чубаров: То, что случилось 3-го и 4 сентября с крымскими татарами, в частности с Джеляловым, нужно воспринимать как тест для Крымской платформы

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Чубаров: Если сейчас не сможем дать отпор российским репрессиям, обязательно будут происходить выпады против правительств стран Крымской платформы
Чубаров: Если сейчас не сможем дать отпор российским репрессиям, обязательно будут происходить выпады против правительств стран Крымской платформы
Фото: uacrisis.org

Обыски и задержания в оккупированном Крыму, в частности задержание замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, нужно воспринимать как тест для Крымской платформы. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью "Главкому", которое вышло 8 сентября.

"То, что случилось 3-го и 4 сентября с крымскими татарами, в частности с Нариманом Джеляловым, нужно воспринимать как тест для всей Крымской платформы. Я это говорю абсолютно без преувеличения. Мы ни на минуту не сомневаемся, что если сейчас не сможем дать жесткий и четкий отпор российским репрессиям против Наримана и других крымских татар, то обязательно в разных формах будут происходить выпады против правительств государств, которые были участниками Крымской платформы", – сказал он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе в селе Перевальное. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ в Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы. В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста. Защита Джелялова обжаловала арест.

10 сентября Джелялову предъявили обвинение в совершении диверсии.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Меджлис, Рефат Чубаров, оккупация, крымские татары, Нариман Джелялов, Крымская платформа
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